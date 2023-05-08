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Резкое похолодание до +2⁠°C с дождем надвигается на Новосибирск после жары

8 мая 2023, 06:18
Фото: 1MI
В Новосибирске на этой неделе резко похолодает

В Новосибирск идет похолодание - ночью будет около +2°С

Как сообщает Западно-Сибирский УГМС, уже 9 мая температура в Новосибирске снизится с +18-20°С до +11-13°С. Затем начнется резкое похолодание - к концу недели днем будет +6-7°С, ночью - от +2°С до нуля.

Сегодня 8 мая , по сообщению Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске сохраняется летняя погода +27°С, +29°С, в районе Обь ГЭС +24°С, +26°С, небольшая облачность, ветер юго-западный 4-9, с порывами до 15 метров в секунду.

9 мая ветер сменится на северо-западный, температура начнет резко падать до +11+13°С, затем Новосибирск ждет понижение температур днем до +6°С, ночью до 0°С. 

На всей территории области сохраняется высокая опасность возникновения пожаров,по данным Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирской области сохраняется пожароопасность 4 класса. В воздухе держится задымленность, видимость местами до 2 километра.

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#Ольга Храмушкина#Похолодание#Температура#Погода#Погода на неделю#Новосибирск#Новосибирская область
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