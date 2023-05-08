В Новосибирск идет похолодание - ночью будет около +2°С

Как сообщает Западно-Сибирский УГМС, уже 9 мая температура в Новосибирске снизится с +18-20°С до +11-13°С. Затем начнется резкое похолодание - к концу недели днем будет +6-7°С, ночью - от +2°С до нуля.