Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:58
Сегодня 8 мая , по сообщению Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске сохраняется летняя погода +27°С, +29°С, в районе Обь ГЭС +24°С, +26°С, небольшая облачность, ветер юго-западный 4-9, с порывами до 15 метров в секунду.
9 мая ветер сменится на северо-западный, температура начнет резко падать до +11+13°С, затем Новосибирск ждет понижение температур днем до +6°С, ночью до 0°С.
На всей территории области сохраняется высокая опасность возникновения пожаров,по данным Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирской области сохраняется пожароопасность 4 класса. В воздухе держится задымленность, видимость местами до 2 километра.
Стала известна погода на май в этом году - новосибирцев ждут грозы и жара.