Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
В этом году в России отмечают 78-годовщину Победы в ВОВ. Это событие даже в трудные для страны времена не могут отпраздновать скромно - во всех регионах пройдут патриотические концерты, шествия, гуляния. Также не обойдется без грандиозных салютов и фейерверков.
Акция «Свеча памяти» создана для того, чтобы каждый россиянин, в том числе новосибирец, почтил память погибших героев в Великой Отечественной войне. Сибиряки одновременно зажгут свечи возле мемориалов так, что огоньки осветят весь город и всем вокруг станет тепло на душе.
Акция пройдет возле всех мемориалов и памятников города, во всех районах. Также в Павловском, Первомайском скверах, в парке «Березовая роща» и на Алее памяти.
К памятным знакам гости города и новосибирцы смогут возложить цветы, а также произнести слова благодарности в адрес павших солдат, которые защитили Отечество.
Самые полномасштабные программы в Новосибирске состоятся в главный праздничный день – 9 мая 2023 года.
Новосибирцев и гостей столицы Сибири ждут в 10:00 на площади Ленина 9 мая – там начнется парад Победы, который проведут военные. Они готовились к нему несколько дней, репетировали, приводили технику в порядок.
По центру города строем пройдут военнослужащие и кадеты. Сопровождать марш будут залпы салюта из артиллерийских снарядов.
В 2023 году акция «Бессмертный полк» отличится современным подходом. Люди не выйдут на улицы с портретами ветеранов – их будут транслировать впервые на экране новой стелы «Город трудовой доблести».
Акция стартует после парада Победы в 10:40. За несколько минут горожане смогут дойти до площади Калинина и успеть к началу трансляции.
К 11:00 сибиряки могут пройти в Первомайский сквер. Там ждет всех праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы!», которая продлится до 19:00.
А в 12:00 стартует легкоатлетическая эстафета памяти маршала Александра Покрышкина.
Также готовятся культурные мероприятия. Сибирская мемориальная картинная галерея покажет документальные фильмы. Еще проведут для посетителей выставки картин.
В 15:00 начнется концерт в филармонии имени А.М. Каца. Музыканты исполнят песни военных лет. Цена билетов – 200 рублей.
Также в НОВАТе пройдет концерт – начало в 16:00. Цена – 1000 рублей за билет.
С 17:00 до 22:00 на площади Ленина День Победы отметят грандиозным, ярким концертом. Но без звезд российской эстрады, будут только местные артисты.
За оперным театром в 21:55 прогремит праздничный фейерверк. А в 22:00 запустят в небо залпы салюта с Михайловской набережной Оби.