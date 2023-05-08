В этом году в России отмечают 78-годовщину Победы в ВОВ. Это событие даже в трудные для страны времена не могут отпраздновать скромно - во всех регионах пройдут патриотические концерты, шествия, гуляния. Также не обойдется без грандиозных салютов и фейерверков.