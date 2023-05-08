По данным сайта мэрии Новосибирска самую высокую среднюю заработную плату среди директоров новосибирских школ получает Ирина Путинцева, которая возглавляет гимназию № 6 «Горностай» в Советском районе. В среднем за месяц сумма ее заработной платы составляет 183,1 тысячу рублей. Если сравнить с данными прошлого года, когда средняя заработная плата Путинцевой также была самой высокой и составляла 146,8 тысяч рублей, то можно увидеть, что в 2023 году сумма заработной платы стала на 37 тысяч рублей больше.