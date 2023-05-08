Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По данным сайта мэрии Новосибирска самую высокую среднюю заработную плату среди директоров новосибирских школ получает Ирина Путинцева, которая возглавляет гимназию № 6 «Горностай» в Советском районе. В среднем за месяц сумма ее заработной платы составляет 183,1 тысячу рублей. Если сравнить с данными прошлого года, когда средняя заработная плата Путинцевой также была самой высокой и составляла 146,8 тысяч рублей, то можно увидеть, что в 2023 году сумма заработной платы стала на 37 тысяч рублей больше.
В образовательный центр "Горностай" входит несколько образовательных отделений - учреждения для дошкольников на ул. Иванова 44, Гнесиных 12 и Шатурской 4, учреждение начальной школы на ул. Полевой, 5 и школа для среднего и старшего звена на ул. Вяземская, 4.
На втором месте по уровню среднемесячной заработной платы оказался Виктор Косьяненко, руководитель и преподаватель немецкого языка в гимназии №1. Его среднемесячная зарплата составляет 146 тысяч рублей. Виктор Косьяненко стал директором школы в ноябре 1988 года, с ним образовательное учреждение пережило сложные 90-е годы. Общий опыт работы в сфере образования у Косьяненко составляет более 60 лет.
На третьем месте в списке самых богатых директоров школ в Новосибирске директор лицея №22 "Надежда Сибири" Лариса Потеряева с заработной платой 145 тысяч рублей. Лариса Потеряева работает в сфере образования с 20 лет, начинала работать преподавателем русского языка и литературы, затем перешла на руководящие должности, работала в министерстве образования и вернулась в школу. Лариса Потеряева - председатель общественной организации «Союз православных педагогов НСО».
В Татарском районе мужчина, желая получить кредит, указал высокую заработную плату в справке о доходах и места работы, где он никогда не работал.