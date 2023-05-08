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Стало известно, кто из директоров школ в Новосибирске зарабатывает больше других

8 мая 2023, 10:06
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
Обнародованы цифры средних заработных плат директоров новосибирских школ

В Новосибирске стали известны заработные платы директоров школ

Данные о среднемесячных заработных платах директоров новосибирских школ опубликованы в открытом доступе на сайте мэрии - представленные цифры дают возможность увидеть, кто из директоров средних образовательных учреждений зарабатывает больше всего.

По данным сайта мэрии Новосибирска самую высокую среднюю заработную плату среди директоров новосибирских школ получает Ирина Путинцева, которая возглавляет гимназию № 6 «Горностай» в Советском районе. В среднем за месяц сумма ее заработной платы составляет 183,1 тысячу рублей. Если сравнить с данными прошлого года, когда средняя заработная плата Путинцевой также была самой высокой и составляла 146,8 тысяч рублей, то можно увидеть, что в 2023 году сумма заработной платы стала на 37 тысяч рублей больше. 

В образовательный центр "Горностай" входит несколько образовательных отделений - учреждения для дошкольников на ул. Иванова 44, Гнесиных 12 и Шатурской 4, учреждение начальной школы на ул. Полевой, 5 и школа для среднего и старшего звена на ул. Вяземская, 4.

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На втором месте по уровню среднемесячной заработной платы оказался Виктор Косьяненко, руководитель и преподаватель немецкого языка в гимназии №1. Его среднемесячная зарплата составляет 146 тысяч рублей. Виктор Косьяненко стал директором школы в ноябре 1988 года, с ним образовательное учреждение пережило сложные 90-е годы. Общий опыт работы в сфере образования у Косьяненко составляет более 60 лет.

На третьем месте в списке самых богатых директоров школ в Новосибирске директор лицея №22 "Надежда Сибири" Лариса Потеряева с заработной платой 145 тысяч рублей. Лариса Потеряева работает в сфере образования с 20 лет, начинала работать преподавателем русского языка и литературы, затем перешла на руководящие должности, работала в министерстве образования и вернулась в школу. Лариса Потеряева - председатель общественной организации «Союз православных педагогов НСО».

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#Ольга Храмушкина#Доходы#Зарплаты#Общество#Экономика#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Директор
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