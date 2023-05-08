Очевидцы опубликовали видео в группе «АСТ-54» «ВКонтакте», где видно, что деревня очень сильно пострадала от огня. Видео показывает разрушенные здания, расположенные по обочинам дороги, а комментаторы сравнивают местность со стихийным бедствием или постапокалиптическим миром.