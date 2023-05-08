Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
В деревне Новощербаки в Здвинском районе Новосибирской области произошло возгорание, в результате которого два частных дома и надворные постройки были полностью уничтожены огнем.
Очевидцы опубликовали видео в группе «АСТ-54» «ВКонтакте», где видно, что деревня очень сильно пострадала от огня. Видео показывает разрушенные здания, расположенные по обочинам дороги, а комментаторы сравнивают местность со стихийным бедствием или постапокалиптическим миром.
В комментариях под видео пишут о ландшафтных пожарах, как основной причине возгорания домов, но пресс-служба регионального МЧС сообщила, что причиной пожара стала неисправная электрика, никто не пострадал и никто не погиб.
Лоси, журавли и косули убегают от лесных пожаров - видео опубликовал в своих соцсетях министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин.