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В деревне Новощербаки в Новосибирской области сгорели полностью два дома

8 мая 2023, 05:41
Фото: 1MI
Огонь полностью разрушил два дома в Новосибирской области.
Жители двух частных домов в деревне Новощербаки Здвинского района лишились жилья по причине пожара - дома сгорели дотла и не подлежат восстановлению.

В деревне Новощербаки в Здвинском районе Новосибирской области произошло возгорание, в результате которого два частных дома и надворные постройки были полностью уничтожены огнем.

Очевидцы опубликовали видео в группе «АСТ-54» «ВКонтакте», где видно, что деревня очень сильно пострадала от огня. Видео показывает разрушенные здания, расположенные по обочинам дороги, а комментаторы сравнивают местность со стихийным бедствием или постапокалиптическим миром.

В комментариях под видео пишут о ландшафтных пожарах, как основной причине возгорания домов, но пресс-служба регионального МЧС сообщила, что причиной пожара стала неисправная электрика, никто не пострадал и никто не погиб. 

Видео бегущих от пожара зверей опубликовал в своем телеграм-канале Евгений Шестернин
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Лоси, журавли и косули убегают от лесных пожаров - видео опубликовал в своих соцсетях министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин. 

#Ольга Храмушкина#Пожар#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Новосибирск
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