По наводке полиции проверили филиал центра в Новосибирске, где сибирячку также не обнаружили. Как рассказали в центре, женщина планировала поездку в этот центр, однако не приехала туда и даже сдала билеты на поездку в Воронеж, пишет «КП Новосибирск».