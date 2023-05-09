Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:50
В Новосибирске исчезли 43-летняя женщина и ее 11-летний сын. Они вышли из своей квартиры 14 апреля 2023 года. Тревогу бьют бывший муж и мать женщины.
Оказалось, что женщина увлекалась эзотерикой и связана с «Оздоровительным Центром Духовного и Физического Развития Кассиопея», который возможно является сектой, общающейся с внеземными цивилизациями и инопланетянами.
По наводке полиции проверили филиал центра в Новосибирске, где сибирячку также не обнаружили. Как рассказали в центре, женщина планировала поездку в этот центр, однако не приехала туда и даже сдала билеты на поездку в Воронеж, пишет «КП Новосибирск».
Директор центра сообщил, что они выяснили, что женщина с сыном возможно находятся в частном доме недалеко от Новосибирска. Информация проверяется.