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Интересовалась инопланетянами: в Новосибирске исчезла сектантка с 11-летним сыном

9 мая 2023, 05:20
Фото: 1MI
Сибирячка исчезла с сыном

В Новосибирске четыре недели назад загадочно исчезла мать с 11-летним сыном

В Новосибирске пропали мать с сыном — о них ничего неизвестно с середины апреля текущего года. Примечательно, но СМИ удалось выяснить, что женщина увлекалась инопланетянами и могла состоять в секте.

В Новосибирске исчезли 43-летняя женщина и ее 11-летний сын. Они вышли из своей квартиры 14 апреля 2023 года. Тревогу бьют бывший муж и мать женщины.

Оказалось, что женщина увлекалась эзотерикой и связана с «Оздоровительным Центром Духовного и Физического Развития Кассиопея», который возможно является сектой, общающейся с внеземными цивилизациями и инопланетянами.

По наводке полиции проверили филиал центра в Новосибирске, где сибирячку также не обнаружили. Как рассказали в центре, женщина планировала поездку в этот центр, однако не приехала туда и даже сдала билеты на поездку в Воронеж, пишет «КП Новосибирск».

Директор центра сообщил, что они выяснили, что женщина с сыном возможно находятся в частном доме недалеко от Новосибирска. Информация проверяется.

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