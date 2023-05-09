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Как выложить фото ветерана на сайте «Бессмертный полк» 9 мая 2023: инструкция

9 мая 2023, 00:59
Фото: 1MI
Каждый россиянин может записать родственника в Бессмертный полк
9 мая в России отметят 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В 2023 году решено, что шествия по улицам городов в России не будет. Акция «Бессмертный полк» пройдет в интернете. О том, как выложить фото родного фронтовика на сайте «Бессмертный полк» - в материале Atas.info.

Сейчас существует два сайта, связанные с движением «Бессмертный полк» - «Бессмертный полк » (https://www.moypolk.ru/) и «Бессмертный полк России» (https://www.polkrf.ru/). Первый ресурс был придуман томскими общественниками в 2012 году, за это время на нем собрано свыше 880 тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны. Второй является федеральным проектом, созданным в 2015 году. Информацию об акции распространяют официальные пресс-службы органов государственной власти, а также СМИ.

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Как выложить фото деда на сайте «Бессмертный полк»

Для начала нужно зайти на сайт.

Затем необходимо пройти регистрацию в личном кабинете или нажать «войти». Для регистрации нужно указать почту, номер телефона, пароль и ФИО. После этого нужно нажать кнопку «зарегистрироваться».

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После этого нужно перейти на вкладку «Запиши деда в полк». Там вы сможете загрузить фамилию, имя и отчество солдата плюс его фотографию.

После этого откроется вкладка «История солдата», куда вы сможете добавить все важные сведения о воевавшем родственнике.

История попадет к координатору вашего населенного пункта. Через несколько дней она будет опубликована. Однако на сайте координаторы уточняют, что сейчас к ним поступают тысячи заявок и одобрение может происходить до месяца.

Как сохранить фото деда на сайте «Бессмертный полк России»

Заходим на сайт.

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Чтобы добавить историю фронтовика, вам необходимо пройти регистрацию в «Личном кабинете» в правом верхнем углу. Введите логин (электронную почту), пароль и номер телефона. Затем нажмите «Зарегистрироваться».

Для добавления истории солдата, необходимо нажать на кнопку «База ветеранов», а затем кликнуть на «Добавить ветерана».

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#Россия#Общество#Александр Ляхов#День Победы#Бессмертный полк#Память#ВОВ#Бессмертный полк 2023#Официальный сайт
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