Posted Сегодня, 00:59
Published Сегодня, 00:59
Modified Сегодня, 00:59
Updated Сегодня, 00:59
Сейчас существует два сайта, связанные с движением «Бессмертный полк» - «Бессмертный полк » (https://www.moypolk.ru/) и «Бессмертный полк России» (https://www.polkrf.ru/). Первый ресурс был придуман томскими общественниками в 2012 году, за это время на нем собрано свыше 880 тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны. Второй является федеральным проектом, созданным в 2015 году. Информацию об акции распространяют официальные пресс-службы органов государственной власти, а также СМИ.
Для начала нужно зайти на сайт.
Затем необходимо пройти регистрацию в личном кабинете или нажать «войти». Для регистрации нужно указать почту, номер телефона, пароль и ФИО. После этого нужно нажать кнопку «зарегистрироваться».
После этого нужно перейти на вкладку «Запиши деда в полк». Там вы сможете загрузить фамилию, имя и отчество солдата плюс его фотографию.
После этого откроется вкладка «История солдата», куда вы сможете добавить все важные сведения о воевавшем родственнике.
История попадет к координатору вашего населенного пункта. Через несколько дней она будет опубликована. Однако на сайте координаторы уточняют, что сейчас к ним поступают тысячи заявок и одобрение может происходить до месяца.
Заходим на сайт.
Чтобы добавить историю фронтовика, вам необходимо пройти регистрацию в «Личном кабинете» в правом верхнем углу. Введите логин (электронную почту), пароль и номер телефона. Затем нажмите «Зарегистрироваться».
Для добавления истории солдата, необходимо нажать на кнопку «База ветеранов», а затем кликнуть на «Добавить ветерана».