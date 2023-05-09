Сейчас существует два сайта, связанные с движением «Бессмертный полк» - «Бессмертный полк » (https://www.moypolk.ru/) и «Бессмертный полк России» (https://www.polkrf.ru/). Первый ресурс был придуман томскими общественниками в 2012 году, за это время на нем собрано свыше 880 тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны. Второй является федеральным проектом, созданным в 2015 году. Информацию об акции распространяют официальные пресс-службы органов государственной власти, а также СМИ.