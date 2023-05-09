Массовая гибель рыбы произошла в поселке Посевная в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Жители поселка Посевная в Новосибирской области сообщили, что на озере возле них произошла массовая гибель рыбы. Десятки трупов рыб, по данным Om1. ru, лежали на берегу.
Сибирячка из поселка отметила, что массовые случаи смерти животных происходят везде. Однако пока не известны причины гибели массовой рыбы.
Ранее были зафиксированы аналогичные инциденты в других районах Новосибирской области, и эксперты предполагают, что такие происшествия связаны с недостатком кислорода в замерзших водоемах зимой.