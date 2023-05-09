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Массовая гибель рыбы произошла в поселке Посевная в Новосибирской области

9 мая 2023, 07:29
Фото: 1MI
Рыба гибнет в Новосибирской области

В Новосибирской области в поселке Посевная произошла массовая гибель рыбы

В Черепановском районе Новосибирской области произошла массовая гибель рыб, о чем сообщают местные жители.

Жители поселка Посевная в Новосибирской области сообщили, что на озере возле них произошла массовая гибель рыбы. Десятки трупов рыб, по данным Om1. ru, лежали на берегу.

Сибирячка из поселка отметила, что массовые случаи смерти животных происходят везде. Однако пока не известны причины гибели массовой рыбы.

Ранее были зафиксированы аналогичные инциденты в других районах Новосибирской области, и эксперты предполагают, что такие происшествия связаны с недостатком кислорода в замерзших водоемах зимой.

Массовая гибель рыбы произошла на озере Чаны в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Рыба#Экология#Новосибирская область
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