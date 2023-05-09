Жители Новосибирска вышли на улицы с портретами героев, несмотря на отмену «Бессмертного полка».

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:04
В Новосибирске, несмотря на отмену шествия «Бессмертный полк», некоторые жители вышли на улицы с портретами своих близких, погибших в Великой Отечественной войне.
Они протестуют против виртуального формата и говорят, что этот день для них очень важен. В основном, высказываются так пожилые люди.
«Я каждый год участвую в акции с портретом своего деда и намерена продолжать это делать. Онлайн-форматы мне не по душе. Сегодня вышла с портретом героя не я одна, чему была приятно удивлена», — рассказала читательница Atas.info.
Стоит отметить, что «Бессмертный полк» в 2023 году проходит в онлайн-формате. Портреты героев транслируют на видеоэкранах, в том числе на площади Ленина и на площади Калинина на стеле «Город трудовой доблести».