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Новосибирцы вышли с портретами героев ВОВ, несмотря на отмену «Бессмертного полка»

9 мая 2023, 07:00
Фото: 1MI
В День Победы портреты транслируют на видеоэкранах
Жители Новосибирска вышли на улицы с портретами героев, несмотря на отмену «Бессмертного полка».

В Новосибирске, несмотря на отмену шествия «Бессмертный полк», некоторые жители вышли на улицы с портретами своих близких, погибших в Великой Отечественной войне.

Они протестуют против виртуального формата и говорят, что этот день для них очень важен. В основном, высказываются так пожилые люди.

«Я каждый год участвую в акции с портретом своего деда и намерена продолжать это делать. Онлайн-форматы мне не по душе. Сегодня вышла с портретом героя не я одна, чему была приятно удивлена», — рассказала читательница Atas.info.

Стоит отметить, что «Бессмертный полк» в 2023 году проходит в онлайн-формате. Портреты героев транслируют на видеоэкранах, в том числе на площади Ленина и на площади Калинина на стеле «Город трудовой доблести».

Где смотреть фото деда во время трансляции «Бессмертного полка-2023» в Новосибирске
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