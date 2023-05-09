Posted Вчера, 21:57
Published Вчера, 21:57
Modified Вчера, 21:57
Updated Вчера, 21:57
«9 мая в 10:00 начнется трансляция в прямом эфире телеканала ОТС парада Победы в Новосибирске. Сразу после новосибирцы с экранов телевизоров увидят акцию „Бессмертный полк“, которая пройдет на площади Калинина. Мы покажем фотографии наших земляков-героев войны — продлится передача 1,5 часа. А следом, в 13:30, в эфире стартует новый проект „Дети войны“ режиссера Ольги Морозовой о людях, которые видели войну своими глазами. Ветераны поделятся со зрителями воспоминаниями», — озвучил в разговоре с Atas.info расписание телепрограмм на 9 мая главный редактор крупного телеканала Новосибирска «ОТС» Дмитрий Иванов.
Также по словам собеседника, в 14:00 ожидается трансляция столичного парада Победы с Красной площади. А затем, в 17:00 покажут квартирник на ОТС.
«Квартирник — это новый наш формат, автор которого является наш звездный корреспондент Алексей Кудинов. Это будут концерты в неформальной обстановке — 9 исполнителей музыкальных коллективов споют песни о войне и военном времени», — рассказал Дмитрий Иванов.
С 19:00 до 21:50 в эфире ОТС покажут прямую трансляцию праздничного концерта с площади Ленина. Завершится программа праздничным фейерверком, который запустят с площадки за НОВАТом.
Отметим, за праздничными событиями в День Победы новосибирцы смогут наблюдать с любых устройств, а также на каналах «Россия 24», «Сибирь 24», ОТС, и на сайтах «Вести Новосибирск», Горсайт и пабликах «Вести Новосибирск» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».