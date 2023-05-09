Парад военной техники в День Победы 9 мая 2023 года в Новосибирске жители смогут посмотреть онлайн, не выходя из дома. Для трансляции в прямом эфире событий, акции «Бессмертный полк», салютов и концертов, привлекли телеканалы ОТС и ГТРК «Новосибирск». Atas.info узнал, где и во сколько смотреть.

Сюжет День Победы в Новосибирске 9 мая 2023