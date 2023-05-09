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Парад 9 мая 2023 в Новосибирске онлайн: где и во сколько смотреть трансляцию

8 мая 2023, 21:57
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Военные несколько дней репетировали Парад Победы 2023 на площади Ленина в Новосибирске
Парад военной техники в День Победы 9 мая 2023 года в Новосибирске жители смогут посмотреть онлайн, не выходя из дома. Для трансляции в прямом эфире событий, акции «Бессмертный полк», салютов и концертов, привлекли телеканалы ОТС и ГТРК «Новосибирск». Atas.info узнал, где и во сколько смотреть.
«9 мая в 10:00 начнется трансляция в прямом эфире телеканала ОТС парада Победы в Новосибирске. Сразу после новосибирцы с экранов телевизоров увидят акцию „Бессмертный полк“, которая пройдет на площади Калинина. Мы покажем фотографии наших земляков-героев войны — продлится передача 1,5 часа. А следом, в 13:30, в эфире стартует новый проект „Дети войны“ режиссера Ольги Морозовой о людях, которые видели войну своими глазами. Ветераны поделятся со зрителями воспоминаниями», — озвучил в разговоре с Atas.info расписание телепрограмм на 9 мая главный редактор крупного телеканала Новосибирска «ОТС» Дмитрий Иванов.

Также по словам собеседника, в 14:00 ожидается трансляция столичного парада Победы с Красной площади. А затем, в 17:00 покажут квартирник на ОТС.

«Квартирник — это новый наш формат, автор которого является наш звездный корреспондент Алексей Кудинов. Это будут концерты в неформальной обстановке — 9 исполнителей музыкальных коллективов споют песни о войне и военном времени», — рассказал Дмитрий Иванов.

С 19:00 до 21:50 в эфире ОТС покажут прямую трансляцию праздничного концерта с площади Ленина. Завершится программа праздничным фейерверком, который запустят с площадки за НОВАТом.

Отметим, за праздничными событиями в День Победы новосибирцы смогут наблюдать с любых устройств, а также на каналах «Россия 24», «Сибирь 24», ОТС, и на сайтах «Вести Новосибирск», Горсайт и пабликах «Вести Новосибирск» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

#Алина Шефер#Общество#Трансляция#День Победы#Парад#Новосибирск#Новосибирская область#Онлайн#День Победы в Новосибирске 9 мая 2023
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