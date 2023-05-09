Проведение Парада Победы уже официально подтвердили в Кремле. Мероприятие намечено на 9 мая в 10.00 по московскому времени (14.00 по времени Новосибирска). Как сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, по Красной Площади пройдут более десяти тысяч человек и 125 единиц техники.