atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 22:57

Published Вчера, 22:57

Modified Вчера, 22:57

Updated Вчера, 22:57

Изображение материала

Парад в Москве 9 мая 2023 онлайн: где и во сколько смотреть трансляцию

8 мая 2023, 22:57
Фото: 1MI
Парад Победы в Москве отменять не будут
9 мая 2023 в России отметят 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Одним из главных мероприятий является Парад Победы. О том, когда состоится торжественный парад – в материале Atas.info.

Проведение Парада Победы уже официально подтвердили в Кремле. Мероприятие намечено на 9 мая в 10.00 по московскому времени (14.00 по времени Новосибирска). Как сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, по Красной Площади пройдут более десяти тысяч человек и 125 единиц техники.

Также планируется провести парады, посвященные 78-летию Победы в 28 городах России. В них может быть задействовано более 55 тыс. человек, около 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники. При этом отмена мероприятия по соображениям безопасности остается прерогативой властей российских регионов.

Сообщается, что в торжественном Параде Победы могут принять участие бойцы из зоны специальной военной операции на Украине. Однако пока данный аспект мероприятия прорабатывается и окончательного решения не принято. Также неизвестно, какие лидеры иностранных государств прибудут в Россию на День Победы.

Атака беспилотников на Кремль не повлияет на проведение Парада Победы
Узнать подробнее
Читайте также:
Полная программа празднования Дня Победы 9 мая 2023 в Новосибирске: время и местоТрафареты для вырезания к 9 мая на «Окна Победы 2023»: правила участия в акции
#Россия#Общество#Александр Ляхов#Парад#9 мая#День Победы#Сергей Шойгу#Онлайн#Трансляция#Время#Армия
Подпишитесь
Стала известна уточненная программа Дня Победы 9 мая 2023 в Новосибирске
Вчера, 03:15
Парад в Новосибирске 9 мая 2023: где пройдет, как доехать и когда начнется
Вчера, 08:54
Салют 9 мая 2023 в Новосибирске: кому лучше не смотреть фейерверк на набережной
Вчера, 15:41
Командир отряда «Вега» из Новосибирска Андрей Панфёров рассказал о ранениях бойцов
Вчера, 11:33
«Кому молился, тот и спас» — Роман Фролов о чудесном спасении в зоне СВО
6 мая 01:58
ТОП-10 фото с репетиции парада Победы в Новосибирске
6 мая 02:53