Posted Вчера, 22:57
Published Вчера, 22:57
Modified Вчера, 22:57
Updated Вчера, 22:57
Проведение Парада Победы уже официально подтвердили в Кремле. Мероприятие намечено на 9 мая в 10.00 по московскому времени (14.00 по времени Новосибирска). Как сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, по Красной Площади пройдут более десяти тысяч человек и 125 единиц техники.
Также планируется провести парады, посвященные 78-летию Победы в 28 городах России. В них может быть задействовано более 55 тыс. человек, около 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники. При этом отмена мероприятия по соображениям безопасности остается прерогативой властей российских регионов.
Сообщается, что в торжественном Параде Победы могут принять участие бойцы из зоны специальной военной операции на Украине. Однако пока данный аспект мероприятия прорабатывается и окончательного решения не принято. Также неизвестно, какие лидеры иностранных государств прибудут в Россию на День Победы.