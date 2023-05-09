Спасибо за победу вам,

За мир и за покой,

За то, что небо светлое

Над нашей головой.



Спасибо вам за мужество,

За подвиги, труды,

За то, что все вы сделали,

Чтоб не было войны.



Спасибо вам, мы помним,

Мы вас благодарим,

С Победой вас, родные!

Мы мир наш сохраним.