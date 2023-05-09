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С Днем Победы поздравления и открытки 9 мая 2023

9 мая 2023, 00:15
Фото: Павел Мирошников
Открытки и поздравления с Днем Победы
Во вторник, 9 мая 2023 года отмечается 79-я годовщина со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные открытки и поздравления – читайте в материале Atas.info.

День Победы — особая дата:
В ней и подвиг, и свет, и печаль.
Ветеранам — поклон, ведь когда-то
Сберегли нам цветущую даль.

Пожелать очень хочется мира
Для любой на планете страны,
Чтобы светлая сила хранила
Каждый дом от утрат и войны.

Фото: zamanilka.ru
Фото: zamanilka.ru

Я Вам желаю в День Победы

Лишь мира! Мира и тепла.

Чтоб никогда на свете этом

Не слышать страшное… «война».

 

Чтоб не узнали наши дети,

Что довелось Вам пережить,

Чтоб мир царил на белом свете,

Чтоб мы умели просто жить!

Фото: zamanilka.ru
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Фото: zamanilka.ru
Фото: zamanilka.ru

Всегда мы с долей грусти встречаем это великий памятный день — День Победы! Сегодня мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей — это бесценно. Хочу каждому пожелать побольше доброты, здоровья, спокойных дней, истинной дружбы и безграничной веры в себя и в лучшее в мире. Желаю вам любви, светлой радости, счастья и гармонии в семье. Берегите родных, их любовь и всегда поддерживайте — это главное.

Фото: zamanilka.ru
Фото: zamanilka.ru

Спасибо за победу вам,
За мир и за покой,
За то, что небо светлое
Над нашей головой.

Спасибо вам за мужество,
За подвиги, труды,
За то, что все вы сделали,
Чтоб не было войны.

Спасибо вам, мы помним,
Мы вас благодарим,
С Победой вас, родные!
Мы мир наш сохраним.

Фото: zamanilka.ru
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Фото: zamanilka.ru

Поздравляю с величайшим праздником — с Днем Победы! Желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детский смех разливается в каждом уголке земли, и война никогда не коснется даже маленькой частички вашей жизни. Желаю вам счастья в каждом вздохе и самого прекрасного ощущения того, что есть жизнь со всеми ее прелестями, есть семья и любящие вас люди — цените каждый момент.

Фото: zamanilka.ru

Спасибо нашим ветеранам

За всё, что сделали для нас,

Ещё не зажили те раны,

В душе огонь тот не погас!

 

Спасибо, наши ветераны,

За героизм, за пыл в глазах,

Вы повзрослели слишком рано

В боях смертельных на фронтах!

 

Здоровья крепкого желаем,

Пусть не нависнет злая тень,

Мы вас сердечно поздравляем

С Днём Победы каждый день!

Фото: zamanilka.ru

Поздравляю с Днём Победы! Желаю помнить и гордиться историей и подвигами наших героев. Желаю мира во всём мире и огромного человеческого счастья! И пусть наша славная Победа будет постоянным стимулом для достойной жизни!

Фото: zamanilka.ru
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#Эмилия Губарева#Россия#Новосибирская область#Общество#Город#9 мая#День Победы в Новосибирске 9 мая 2023#Поздравления#Парад#Победа
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