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День Победы — особая дата:
В ней и подвиг, и свет, и печаль.
Ветеранам — поклон, ведь когда-то
Сберегли нам цветущую даль.
Пожелать очень хочется мира
Для любой на планете страны,
Чтобы светлая сила хранила
Каждый дом от утрат и войны.
Я Вам желаю в День Победы
Лишь мира! Мира и тепла.
Чтоб никогда на свете этом
Не слышать страшное… «война».
Чтоб не узнали наши дети,
Что довелось Вам пережить,
Чтоб мир царил на белом свете,
Чтоб мы умели просто жить!
Всегда мы с долей грусти встречаем это великий памятный день — День Победы! Сегодня мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей — это бесценно. Хочу каждому пожелать побольше доброты, здоровья, спокойных дней, истинной дружбы и безграничной веры в себя и в лучшее в мире. Желаю вам любви, светлой радости, счастья и гармонии в семье. Берегите родных, их любовь и всегда поддерживайте — это главное.
Спасибо за победу вам,
За мир и за покой,
За то, что небо светлое
Над нашей головой.
Спасибо вам за мужество,
За подвиги, труды,
За то, что все вы сделали,
Чтоб не было войны.
Спасибо вам, мы помним,
Мы вас благодарим,
С Победой вас, родные!
Мы мир наш сохраним.
Поздравляю с величайшим праздником — с Днем Победы! Желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детский смех разливается в каждом уголке земли, и война никогда не коснется даже маленькой частички вашей жизни. Желаю вам счастья в каждом вздохе и самого прекрасного ощущения того, что есть жизнь со всеми ее прелестями, есть семья и любящие вас люди — цените каждый момент.
Спасибо нашим ветеранам
За всё, что сделали для нас,
Ещё не зажили те раны,
В душе огонь тот не погас!
Спасибо, наши ветераны,
За героизм, за пыл в глазах,
Вы повзрослели слишком рано
В боях смертельных на фронтах!
Здоровья крепкого желаем,
Пусть не нависнет злая тень,
Мы вас сердечно поздравляем
С Днём Победы каждый день!
Поздравляю с Днём Победы! Желаю помнить и гордиться историей и подвигами наших героев. Желаю мира во всём мире и огромного человеческого счастья! И пусть наша славная Победа будет постоянным стимулом для достойной жизни!