Силовики с антидроновыми ружьями защищали Новосибирск от беспилотников

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В ходе Парада Победы в Новосибирске были замечены силовики, которые использовали необычное оружие — антидроновые ружья. Об этом сообщают Atas.info очевидцы.
Они защищали участников шествия от беспилотников. Военные были на земле и крышах зданий. Режимные ведомства получили такое оружие накануне парада.
«Заметила несколько военнослужащих в масках в центре Новосибирска с пушкой, которую видела первый раз. Спросила у мужа, оказывается это для БПЛА, так как беспилотники запрещены в такие праздники», — рассказала нам сибирячка Надежда, которая была на параде Победы на пл. Ленина.
Антидроновый пистолет создает помехи для беспилотных летательных аппаратов, принудительно заставляя их приземлиться. Дальность его действия составляет около 500 метров.
Напомним, что ранее на территорию авиазавода им. Чкалова упал дрон, который запустил 8-летний мальчик.