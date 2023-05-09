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Силовики с антидроновыми ружьями защищали Новосибирск от беспилотников

9 мая 2023, 10:33
Фото: 1MI
Дроны запрещено запускать на 9 Мая

Жители Новосибирска на параде Победы заметили силовиков с антидроновыми ружьями

На Параде Победы в Новосибирске были замечены силовики, обеспечивавшие защиту участников мероприятия от беспилотных летательных аппаратов при помощи противодроновых ружей.

В ходе Парада Победы в Новосибирске были замечены силовики, которые использовали необычное оружие — антидроновые ружья. Об этом сообщают Atas.info очевидцы.

Они защищали участников шествия от беспилотников. Военные были на земле и крышах зданий. Режимные ведомства получили такое оружие накануне парада.

«Заметила несколько военнослужащих в масках в центре Новосибирска с пушкой, которую видела первый раз. Спросила у мужа, оказывается это для БПЛА, так как беспилотники запрещены в такие праздники», — рассказала нам сибирячка Надежда, которая была на параде Победы на пл. Ленина.

Антидроновый пистолет создает помехи для беспилотных летательных аппаратов, принудительно заставляя их приземлиться. Дальность его действия составляет около 500 метров.

Напомним, что ранее на территорию авиазавода им. Чкалова упал дрон, который запустил 8-летний мальчик. 

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#Дрон#Силовики#Ружье#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева#9 мая#День Победы#Парад
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