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Снаряд для пушки возле гаража нашла женщина из Новосибирска

9 мая 2023, 14:25
Фото: 1MI
На место вызвали правоохранителей

В Новосибирске женщина нашла снаряд для пушки возле гаража

В Новосибирске случился инцидент - жительница нашла снаряд для пушки возле гаража. Эксперты уже приехали к месту происшествия и обнаружили, что снаряд предназначен для пушки.

В Новосибирске 44-летняя женщина случайно нашла снаряд для автоматической пушки возле гаража на 2-й Портовой улице вечером 8 мая.

Женщина обнаружила боеприпас, когда чистила подъездную площадку и незамедлительно сообщила полиции о находке. Согласно Telegram-каналу Shot, на место инцидента приехали эксперты.

Известно, что снаряд содержит головной взрыватель и подходит для 30-миллиметровой пушки, которую использовать в БМП или БТР-82. Снаряд был передан на экспертизу для дополнительного исследования.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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