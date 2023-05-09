Снаряд для пушки возле гаража нашла женщина из Новосибирска

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В Новосибирске 44-летняя женщина случайно нашла снаряд для автоматической пушки возле гаража на 2-й Портовой улице вечером 8 мая.
Женщина обнаружила боеприпас, когда чистила подъездную площадку и незамедлительно сообщила полиции о находке. Согласно Telegram-каналу Shot, на место инцидента приехали эксперты.
Известно, что снаряд содержит головной взрыватель и подходит для 30-миллиметровой пушки, которую использовать в БМП или БТР-82. Снаряд был передан на экспертизу для дополнительного исследования.