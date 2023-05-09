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Выступление Путина на Параде Победы в Москве 9 мая 2023 год онлайн – время начала

8 мая 2023, 23:07
Фото: kremlin.ru
Содержание обращения Владимира Путина 9 мая 2023 пока неизвестно
9 мая 2023 года в России отметят 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На эту дату запланирована речь президента Владимира Путина. О том, когда ждать выступление главы государства – в материале Atas.info.

Выступление руководителя российского государства анонсировал в конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во время беседы с журналистами на полях марафона «Знание» была подтверждена речь Владимира Путина во время Парада Победы 9 мая 2023 года.

«Конечно, выступление будет», - цитирует слова Дмитрия Пескова «Российская газета».
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При этом содержание речи и его возможная тематика пока не озвучиваются. В прошлогоднем выступлении Владимир Путин затронул тему специальной военной операции российских войск на Украине.

В Кремле идет подготовка к торжественному Параду Победы на Красной площади. Мероприятие запланировано на 10.00 утра по московскому времени (14.00 по времени Новосибирска). Полная программа парада и его нюансы пока не раскрываются. Традиционно речь президента начинается после прохождения войск и, таким образом, ожидать речи главы государства стоит в 11.00 по московскому времени (15.00 по времени Новосибирска).

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#Владимир Путин#Россия#Общество#Александр Ляхов#День Победы#9 мая#Парад#Речь#Обращение#Выступление#Президент#2023
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