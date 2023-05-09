В Кремле идет подготовка к торжественному Параду Победы на Красной площади. Мероприятие запланировано на 10.00 утра по московскому времени (14.00 по времени Новосибирска). Полная программа парада и его нюансы пока не раскрываются. Традиционно речь президента начинается после прохождения войск и, таким образом, ожидать речи главы государства стоит в 11.00 по московскому времени (15.00 по времени Новосибирска).