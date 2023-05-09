Posted Вчера, 23:07
Published Вчера, 23:07
Modified Вчера, 23:07
Updated Вчера, 23:07
Выступление руководителя российского государства анонсировал в конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во время беседы с журналистами на полях марафона «Знание» была подтверждена речь Владимира Путина во время Парада Победы 9 мая 2023 года.
«Конечно, выступление будет», - цитирует слова Дмитрия Пескова «Российская газета».
При этом содержание речи и его возможная тематика пока не озвучиваются. В прошлогоднем выступлении Владимир Путин затронул тему специальной военной операции российских войск на Украине.
В Кремле идет подготовка к торжественному Параду Победы на Красной площади. Мероприятие запланировано на 10.00 утра по московскому времени (14.00 по времени Новосибирска). Полная программа парада и его нюансы пока не раскрываются. Традиционно речь президента начинается после прохождения войск и, таким образом, ожидать речи главы государства стоит в 11.00 по московскому времени (15.00 по времени Новосибирска).