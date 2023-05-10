Беременную зайчиху чуть не загрызли собаки на авиазаводе имени Чкалова в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:51
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Зайчиха не смогла убежать сама. Рабочие заметили забитое животное отвезли к ветеринарам. В результате она родила семерых зайчат, один из которых не выжил.
Зайчиху перевезли в Центр реабилитации дикой природы города, где она проходит лечение от полученных травм. Ей наложили несколько швов и установили дренажную трубку для отвода возможного воспаления.
«После полного выздоровления выпустим зайчиху в безопасный лес, где охота на зайцев запрещена», - сообщили волонтеры ЦРДЖ.
Некоторые зоозащитники в соцсетях возмутились и заявили, что теперь зайчихе не место в природной среде. Они хотят найти ей и ее детенышам хорошую семью.