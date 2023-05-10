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Беременную зайчиху чуть не загрызли собаки на авиазаводе имени Чкалова в Новосибирске

10 мая 2023, 01:51
Фото: Центр реабилитации диких животных
Зайчиху чуть не загрызли собаки в Новосибирске

В Новосибирске спасли от собак беременную зайчиху на авиазаводе Чкалова

Беременная зайчиха подверглась нападению стаи собак на заводе имени Чкалова в Новосибирске 5 мая. Сотрудники и зоозащитники спасли ее оказали медицинскую помощь.

Зайчиха не смогла убежать сама. Рабочие заметили забитое животное отвезли к ветеринарам. В результате она родила семерых зайчат, один из которых не выжил.

Зайчиху перевезли в Центр реабилитации дикой природы города, где она проходит лечение от полученных травм. Ей наложили несколько швов и установили дренажную трубку для отвода возможного воспаления.

«После полного выздоровления выпустим зайчиху в безопасный лес, где охота на зайцев запрещена», - сообщили волонтеры ЦРДЖ.

Некоторые зоозащитники в соцсетях возмутились и заявили, что теперь зайчихе не место в природной среде. Они хотят найти ей и ее детенышам хорошую семью.

#Алина Шефер#Животное#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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