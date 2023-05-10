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Больше миллиона новосибирцев посмотрели парад Победы 9 мая 2023 онлайн

10 мая 2023, 04:16
Фото: atas.info
Парад Победы рекордно посмотрели по телевизору новосибирцы

9 мая 2023 День Победы в Новосибирске праздновали 177 тысяч жителей

В мероприятиях Дня Победы в Новосибирской области участвовали 177 тысяч человек, сообщил губернатор Андрей Травников. Парад Победы 9 мая 2023 в Новосибирске транслировали в прямом эфире два телеканала. Один из них, канал ОТС, собрал более миллиона просмотров на сайте, в соцсетях и на YouTube.

Эфир военного парада в Новосибирске в честь Дня Победы в этом году собрал рекордное количество просмотров на ОТС – порядка 738 тысяч. А парад на Красной площади в Москве собрал более 1 млн просмотров.

«В 2021 году парад посмотрели около 53 тысяч человек, руководство нам сказало, что этого мало и нужно продолжать развивать ютуб-канал. Уже в 2022 собрали 153 тысячи просмотров. А в 2023-м получилось собрать невиданные цифры с трансляции местного парада, а московский, который мы ретранслировали с помощью коллег, даже попал в рекомендации YouTube. То есть, ролик стал одним из самых просматриваемых на видеохостинге 9 мая. Дело в том, что на YouTube многие федеральные каналы заблокированы, а нам в свое время удалось сохранить канал. Когда люди искали парад, то натыкались в основном на трансляцию ОТС», - рассказал Atas.info главный редактор телеканала ОТС Дмитрий Иванов.

Также губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного заседания в правительстве региона 10 мая подчеркнул, что в 2023 году в программах Дня Победы поучаствовали 177 000 сибиряков. Больше людей, чем в прошлом году, побывали на акциях «Свеча памяти» и «Бессмертный полк».

#Алина Шефер#9 мая#День Победы#Трансляция#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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