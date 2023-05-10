Больше миллиона новосибирцев посмотрели парад Победы 9 мая 2023 онлайн

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Эфир военного парада в Новосибирске в честь Дня Победы в этом году собрал рекордное количество просмотров на ОТС – порядка 738 тысяч. А парад на Красной площади в Москве собрал более 1 млн просмотров.
«В 2021 году парад посмотрели около 53 тысяч человек, руководство нам сказало, что этого мало и нужно продолжать развивать ютуб-канал. Уже в 2022 собрали 153 тысячи просмотров. А в 2023-м получилось собрать невиданные цифры с трансляции местного парада, а московский, который мы ретранслировали с помощью коллег, даже попал в рекомендации YouTube. То есть, ролик стал одним из самых просматриваемых на видеохостинге 9 мая. Дело в том, что на YouTube многие федеральные каналы заблокированы, а нам в свое время удалось сохранить канал. Когда люди искали парад, то натыкались в основном на трансляцию ОТС», - рассказал Atas.info главный редактор телеканала ОТС Дмитрий Иванов.
Также губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного заседания в правительстве региона 10 мая подчеркнул, что в 2023 году в программах Дня Победы поучаствовали 177 000 сибиряков. Больше людей, чем в прошлом году, побывали на акциях «Свеча памяти» и «Бессмертный полк».