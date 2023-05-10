Больше миллиона новосибирцев посмотрели парад Победы 9 мая 2023 онлайн

9 мая 2023 День Победы в Новосибирске праздновали 177 тысяч жителей

В мероприятиях Дня Победы в Новосибирской области участвовали 177 тысяч человек, сообщил губернатор Андрей Травников. Парад Победы 9 мая 2023 в Новосибирске транслировали в прямом эфире два телеканала. Один из них, канал ОТС, собрал более миллиона просмотров на сайте, в соцсетях и на YouTube.