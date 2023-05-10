Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
Испытания проведет СГК в 14 этапов начиная с 16 мая 2023, они продлятся до 18 августа. Максимальная продолжительность отключений воды в домах составит 14 дней.
Гидравлические испытания являются необходимой ежегодной процедурой, которая позволяет выявить слабые места и оперативно исправлять дефекты на тепловых сетях. Во время испытаний горячее водоснабжение жителей приостанавливается на несколько дней, а температура воды в теплосетях понижается до +40°С, чтобы уменьшить возможный риск повреждения людям.
Жителями следует соблюдать меры предосторожности и не приближаться к местам разлива воды и провалу в земле или асфальте.