Гидравлические испытания являются необходимой ежегодной процедурой, которая позволяет выявить слабые места и оперативно исправлять дефекты на тепловых сетях. Во время испытаний горячее водоснабжение жителей приостанавливается на несколько дней, а температура воды в теплосетях понижается до +40°С, чтобы уменьшить возможный риск повреждения людям.