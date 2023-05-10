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График отключения горячей воды по районам Новосибирска в мае 2023 опубликован СГК

10 мая 2023, 02:05
Фото: 1MI
Когда отключат горячую воду в домах в Новосибирске

В Новосибирске с 16 мая начнется поэтапное отключение горячей воды в домах

Отопительный сезон заканчивается 10 мая в Новосибирске, а с 16 мая начинаются гидравлические испытания городских теплосетей на прочность и плотность. СГК опубликовал график отключения горячей воды по адресам.

Испытания проведет СГК в 14 этапов начиная с 16 мая 2023, они продлятся до 18 августа. Максимальная продолжительность отключений воды в домах составит 14 дней.

Гидравлические испытания являются необходимой ежегодной процедурой, которая позволяет выявить слабые места и оперативно исправлять дефекты на тепловых сетях. Во время испытаний горячее водоснабжение жителей приостанавливается на несколько дней, а температура воды в теплосетях понижается до +40°С, чтобы уменьшить возможный риск повреждения людям.

Жителями следует соблюдать меры предосторожности и не приближаться к местам разлива воды и провалу в земле или асфальте.

#Алина Шефер#Город#Горячая вода#Испытания#СГК#Новосибирск#Новосибирская область
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