Каким будет лето в Новосибирске в 2023: синоптики назвали самый жаркий месяц

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
По словам специалиста, аномальная жара ожидается в европейской части страны. При этом в нашем регионе будет теплее, чем годом ранее.
В июне синоптике прогнозируют легкую прохладу, без ливней в Новосибирске. Возможно, будет много солнечных дней, чем пасмурных.
Средняя температура воздуха составит +16…+25 градусов днем, а ночью +15. Нужно готовиться также к сильным ветрам.
Июль, возможно, будет самым жарким месяцем. Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует от +26 в среднем в дневное время суток. Солнечно и тепло будет 12, 19, 25, 26, 30 и 31 июля.
В августе также будет свежо и тепло. Похолодать может только в последнюю неделю месяца.