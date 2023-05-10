atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Изображение материала

Каким будет лето в Новосибирске в 2023: синоптики назвали самый жаркий месяц

10 мая 2023, 05:28
Фото: atas.info
Назван жаркий месяц лета в Новосибирске

Стал известен самый жаркий месяц лета-2023 в Новосибирске

Лето в 2023 году обещает быть самым жарким в России, включая Новосибирскую область. Об этом рассказал журналистам глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, аномальная жара ожидается в европейской части страны. При этом в нашем регионе будет теплее, чем годом ранее.

Погода в Новосибирске летом по месяцам:

В июне синоптике прогнозируют легкую прохладу, без ливней в Новосибирске. Возможно, будет много солнечных дней, чем пасмурных.

Средняя температура воздуха составит +16…+25 градусов днем, а ночью +15. Нужно готовиться также к сильным ветрам.

Июль, возможно, будет самым жарким месяцем. Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует от +26 в среднем в дневное время суток. Солнечно и тепло будет 12, 19, 25, 26, 30 и 31 июля. 

В августе также будет свежо и тепло. Похолодать может только в последнюю неделю месяца.

 

#Лето#Алина Шефер#Погода#Погода на месяц#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
График отключения горячей воды по районам Новосибирска в мае 2023 опубликован СГК
Сегодня, 02:05
Новосибирцы столпились на входе в метро «Речной вокзал» после салюта 9 мая
Вчера, 16:02
До 23 мая в Новосибирской области продлен запрет на костры и приготовление шашлыков
Сегодня, 03:45
Лучшие фото салюта в Новосибирске в честь Дня Победы 9 мая 2023 - 30 залпов из пушек
Сегодня, 01:19
В Новосибирске видео о поджоге Су-24 на авиазаводе Чкалова оказалось фейком
Сегодня, 01:32
Силовики с антидроновыми ружьями защищали Новосибирск от беспилотников
Вчера, 10:33