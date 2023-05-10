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Льготные авиабилеты: кто может воспользоваться и куда улететь

10 мая 2023, 06:20
Фото: atas.info
Путеешествия становятся все дороже и дороже

Какие программы субсидирования авиаперелетов работают в 2023 году

На фоне роста цен на услуги авиаперевозчиков государство сворачивает программу субсидирования региональных перелетов. Разбираемся, можно ли еще рассчитывать на относительно недорогие билеты

В начала года средняя стоимость авиабилетов в России выросла на 20%. И это не предел – различные государственные ведомства прогнозируют подорожание перевозок летом от 10% до 30%. Однако все еще продолжает действовать программа субсидирования перелетов, когда часть стоимости билета оплачивает государство. Ее можно разделить на три части.

Субсидирование региональных полетов

В прошлом году Росавиация утвердила перечень из 308 льготных маршрутов на 2023 год, которые связывают регионы в обход Москвы. И набралось таких маршрутов целых 308. Самый короткий из них – рейс Новосибирск-Барнаул протяженностью 195 км, самый протяженный – полет из Новосибирска в Анадырь, во время которого по воздуху придется преодолеть 4895 километров.

На текущий момент средняя стоимость перелета на 1000 километров составляет 6403,16 рублей. Таким образом, без субсидирования полет в Анадырь для новосибирца обошелся бы по рыночной стоимости 31 343 рубля. А субсидированная государством стоимость на 45% ниже – 17 325 рублей.

Однако, программа субсидий сужается. Предполагалось, что в 2023 году на поддержку региональных перелетов выделят 9 млрд рублей, но сейчас эту сумму сократили на 17%, до 7,5 млрд рублей. В результате уже отменено 10612 рейсов, 4947 из них в труднодоступные регионы.

Льготные категории пассажиров

Части пассажиров доступны билеты со скидкой. К льготной категории относится молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, дети-инвалиды вместе с сопровождающими, взрослые инвалиды 1 группы, инвалиды с детства 2 и 3 групп, многодетные семьи, жители Дальневосточного федерального округа и дети, отдыхающие в лагере «Океан» во Владивостоке. Всего льготы охватывают 154 направления между крупными и популярными городами.

Скидки для льготников могут достигать до 80% от рыночной стоимости тарифа. Из-за этого вокруг них постоянно возникает ажиотаж, на всех желающих льготных билетов не хватает, а правительство ввело ограничение – не более 4 таких билетов на одного льготника в год.

«Плоские» тарифы «Аэрофлота»

В отдельную группу можно выделить так называемые «плоские» тарифы компании «Аэрофлот», то есть, билеты по фиксированной цене, вне зависимости от сезона и даты вылета. Их стоимость зачастую выглядит привлекательно на фоне других предложений, но перевозчик не работает себе в убыток. Разница покрывается за счет господдержки авиакомпаний – «Аэрофлот» получает четверть от общей суммы и хитростей с условиями программы поощрения часто летающих пассажиров.

В целом сейчас ситуация выглядит тревожно. Решение о субсидировании авиакомпаний в той или иной мере на летний период государством до сих пор не принято. В условиях этой неопределенности перевозчики продолжают поднимать цены. И скоро авиабилеты станут еще дороже, делает вывод издание «Новые Известия».

 

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