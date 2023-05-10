В отдельную группу можно выделить так называемые «плоские» тарифы компании «Аэрофлот», то есть, билеты по фиксированной цене, вне зависимости от сезона и даты вылета. Их стоимость зачастую выглядит привлекательно на фоне других предложений, но перевозчик не работает себе в убыток. Разница покрывается за счет господдержки авиакомпаний – «Аэрофлот» получает четверть от общей суммы и хитростей с условиями программы поощрения часто летающих пассажиров.