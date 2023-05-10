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Ученики 3 «А» класса гимназии №10 завершили забастовку и вышли на учебу

10 мая 2023, 05:20
Фото: 1MI
Учебный год подходит к завершению.
О том, что почти все ученики 3 «А» класса 10 мая вышли на учебу написала у себя на странице Вконтакте одна из мам в классе.

Как сообщила на своей странице Вконтакте одна из мам в классе Светлана Манина, сегодня почти все дети в 3 «А» вышли на учебу. Забастовка началась 17 апреля, а сам конфликт возник еще в прошлом учебном году.

Тогда после учебы одна из учениц в классе, получила травму спины, играя во дворе школы с одноклассниками. Мама девочки призывала к ответственности в случившемся учительницу. Когда об этом узнали остальные родители, они встали на сторону учительницы.

Весной 2023 года родители выдвинули требование обеспечить безопасность детей при обучении, а именно — изолировать класс от общения с ученицей, мама которой оказывала давление на классного руководителя. Когда конфликт вышел за пределы школы, подключился департамент образования, в учебном заведении сменили директора.

Несмотря на то, что дети вышли на учебу, напряжение в конфликте не спадает. По сообщению родителей учеников, дети вышли на учебу, чтобы написать контрольные работы. «Мы провожаем и встречаем детей у школы сразу после уроков, потому что хотим оградить их от нежелательного общения» — рассказала одна из мам в классе. Выдвинутые требования о том, чтобы класс был переформирован с нового учебного года, родители не снимали и будут продолжать добиваться их выполнения.

Вторая неделя забастовки детей гимназии №10: родители непреклонны, директор отстранен
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#Ольга Храмушкина#Дети#Школа#Образование#Происшествия#Забастовка детей в 10-й гимназии#Новосибирск#Новосибирская область
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