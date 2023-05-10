Несмотря на то, что дети вышли на учебу, напряжение в конфликте не спадает. По сообщению родителей учеников, дети вышли на учебу, чтобы написать контрольные работы. «Мы провожаем и встречаем детей у школы сразу после уроков, потому что хотим оградить их от нежелательного общения» — рассказала одна из мам в классе. Выдвинутые требования о том, чтобы класс был переформирован с нового учебного года, родители не снимали и будут продолжать добиваться их выполнения.