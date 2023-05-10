Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Как сообщила на своей странице Вконтакте одна из мам в классе Светлана Манина, сегодня почти все дети в 3 «А» вышли на учебу. Забастовка началась 17 апреля, а сам конфликт возник еще в прошлом учебном году.
Тогда после учебы одна из учениц в классе, получила травму спины, играя во дворе школы с одноклассниками. Мама девочки призывала к ответственности в случившемся учительницу. Когда об этом узнали остальные родители, они встали на сторону учительницы.
Весной 2023 года родители выдвинули требование обеспечить безопасность детей при обучении, а именно — изолировать класс от общения с ученицей, мама которой оказывала давление на классного руководителя. Когда конфликт вышел за пределы школы, подключился департамент образования, в учебном заведении сменили директора.
Несмотря на то, что дети вышли на учебу, напряжение в конфликте не спадает. По сообщению родителей учеников, дети вышли на учебу, чтобы написать контрольные работы. «Мы провожаем и встречаем детей у школы сразу после уроков, потому что хотим оградить их от нежелательного общения» — рассказала одна из мам в классе. Выдвинутые требования о том, чтобы класс был переформирован с нового учебного года, родители не снимали и будут продолжать добиваться их выполнения.
Как проходила забастовка школьников - в материале Атас.Инфо.