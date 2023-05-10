Председатель Совета депутатов Искитима Юрий Мартынов сказал слова прощания, напомнив, что в Великой Отечественной войне погибли 27 миллионов человек, и тогда 9 мая 1945 года все думали, что с фашизмом покончено навсегда, но оказалось, что это не так: «Сегодня снова наши братья гибнут на поле боя, отстаивая национальные интересы нашего государства, защищая традиции и духовные ценности».