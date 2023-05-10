Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Петр Алексеев родился в Искитиме, учился в искитимской школе №3, после школы поступил в колледж экономики и права, открыл бизнес в сфере деревообработки. Контракт на военную службу Петр подписал в ноябре 2022 года, тогда отправился в зону СВО.
В апреле 2023 года Петра Алексеева за боевые заслуги наградили медалью «За отвагу», через несколько дней после награждения в бою под Артемовском он погиб. Похороны под залпы военного салюта прошли прошли в День Победы на кладбище в Искитиме, жители города пришли проводить земляка.
Председатель Совета депутатов Искитима Юрий Мартынов сказал слова прощания, напомнив, что в Великой Отечественной войне погибли 27 миллионов человек, и тогда 9 мая 1945 года все думали, что с фашизмом покончено навсегда, но оказалось, что это не так: «Сегодня снова наши братья гибнут на поле боя, отстаивая национальные интересы нашего государства, защищая традиции и духовные ценности».
Александр Ермолаев из Коченево погиб в зоне проведения спецоперации.