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В День Победы Искитим простился с погибшим в зоне СВО Петром Алексеевым

10 мая 2023, 08:43
Фото: https://iskitim.nso.ru/news/51624
Петра Алексеева знали многие искитимцы, он был предпринимателем, родился и вырос в Искитиме.
Проститься с Петром Алексеевым в День Победы пришли десятки искитимцев — военнослужащий по контракту погиб 24 апреля под Артемовском. За несколько дней до этого он был награжден медалью «За отвагу».

Петр Алексеев родился в Искитиме, учился в искитимской школе №3, после школы поступил в колледж экономики и права, открыл бизнес в сфере деревообработки. Контракт на военную службу Петр подписал в ноябре 2022 года, тогда отправился в зону СВО.

В апреле 2023 года Петра Алексеева за боевые заслуги наградили медалью «За отвагу», через несколько дней после награждения в бою под Артемовском он погиб. Похороны под залпы военного салюта прошли прошли в День Победы на кладбище в Искитиме, жители города пришли проводить земляка.

Председатель Совета депутатов Искитима Юрий Мартынов сказал слова прощания, напомнив, что в Великой Отечественной войне погибли 27 миллионов человек, и тогда 9 мая 1945 года все думали, что с фашизмом покончено навсегда, но оказалось, что это не так: «Сегодня снова наши братья гибнут на поле боя, отстаивая национальные интересы нашего государства, защищая традиции и духовные ценности». 

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#Ольга Храмушкина#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Спецоперация#Новосибирск#Искитим#Новосибирская область
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