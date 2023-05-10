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В Новосибирске поймали закладчика возле ЛДС со 110 свертками наркотиков

10 мая 2023, 08:56
Фото: 1MI
Новосибирца поймали с закладками у ЛДС
Мужчина, которого заподозрили в попытке продажи наркотиков возле новой ледовой арены в Новосибирске, был задержан транспортными полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

По информации ведомства, оперативники задержали 34-летнего местного жителя, который ранее был судим. Он прятал заранее подготовленные закладки у лесополосы возле ЛДС.

Было изъято 110 свертков с различными наркотиками, включая гашиш и «уксусную кислоту». В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, и ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Сейчас мужчина находится под стражей в СИЗО №1 в Новосибирске. Скоро состоится суд.

#Алина Шефер#Наркотики#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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