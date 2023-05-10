В Новосибирске поймали закладчика возле ЛДС со 110 свертками наркотиков

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
По информации ведомства, оперативники задержали 34-летнего местного жителя, который ранее был судим. Он прятал заранее подготовленные закладки у лесополосы возле ЛДС.
Было изъято 110 свертков с различными наркотиками, включая гашиш и «уксусную кислоту». В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, и ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
Сейчас мужчина находится под стражей в СИЗО №1 в Новосибирске. Скоро состоится суд.