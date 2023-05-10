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В Новосибирске пропал 23-летний бородатый парень

10 мая 2023, 05:39
Фото: группа "ЛизаАлерт"/ВК
В Новосибирске ищут 23-летнего парня
Волонтеры начали поиски пропавшего в Новосибирске 23-летнего Максима Засухина. Об этом сообщили в региональном отряде «ЛизаАлерт».
«Молодой человек не выходит на связь с родными с 4 мая 2023 года. Пропал в Заельцовском районе. Запущен информационный поиск, распространяется ориентировка в сети. Ранее он не пропадал», - рассказала руководитель подразделения в Новосибирской области Ольга Бобкова.

Известно, что исчезнувшему Максиму 23 года. Он высокого роста - под два метра, носит густую бороду.

Может быть одет в коричнево-зеленую куртку, синие джинсы, черные кроссовки.

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Напомним, сейчас в Новосибирске активно разыскивают женщину с 11-летним ребенком. Есть предположения, что она была завербована в секту и верит в инопланетян. 

#Алина Шефер#Пропал#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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