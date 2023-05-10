В Новосибирске пропал 23-летний бородатый парень

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
«Молодой человек не выходит на связь с родными с 4 мая 2023 года. Пропал в Заельцовском районе. Запущен информационный поиск, распространяется ориентировка в сети. Ранее он не пропадал», - рассказала руководитель подразделения в Новосибирской области Ольга Бобкова.
Известно, что исчезнувшему Максиму 23 года. Он высокого роста - под два метра, носит густую бороду.
Может быть одет в коричнево-зеленую куртку, синие джинсы, черные кроссовки.
Напомним, сейчас в Новосибирске активно разыскивают женщину с 11-летним ребенком. Есть предположения, что она была завербована в секту и верит в инопланетян.