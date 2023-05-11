В Новосибирск на празднование Дня Города-2023 пригласили Анну Кикину и Вадима Репина

Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина приняла приглашение мэрии и примет участие в торжествах по случаю 130-летней годовщины со дня основания города. Приглашение так же направлено скрипачу Вадиму Репину