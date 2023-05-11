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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что уроженка города, космонавтка Анна Кикина, приедет на празднование Дня города в июне 2023 года и примет в торжествах активное участие.
«От Роскосмоса есть подтверждение, что она прилетит, и в своем плотном графике найдет окошко специально, чтобы встретиться с новосибирцами, провести цикл встреч. Сегодня такой план уже составляется», - сообщил глава муниципалитета в четверг, 11 мая, в ходе онлайн-встречи с журналистами.
Приглашение принять участие в торжествах направлено и еще одному знаменитому новосибирцу, скрипачу Вадиму Репину. Но пока неясно, позволит ли рабочий график музыканту приехать в город, добавил Анатолий Локоть.
Напомним, Анне Кикиной и Вадиму Репину, вместе с еще семью известными горожанами, предложено присвоить звание «Почетный житель города».