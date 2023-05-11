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Анна Кикина станет почетным гостем празднования Дня города-2023 в Новосибирске

11 мая 2023, 04:50
Фото: Роскосмос
Космонавтка проведет цикл встреч с новосибирцами

В Новосибирск на празднование Дня Города-2023 пригласили Анну Кикину и Вадима Репина

Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина приняла приглашение мэрии и примет участие в торжествах по случаю 130-летней годовщины со дня основания города. Приглашение так же направлено скрипачу Вадиму Репину

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что уроженка города, космонавтка Анна Кикина, приедет на празднование Дня города в июне 2023 года и примет в торжествах активное участие.

«От Роскосмоса есть подтверждение, что она прилетит, и в своем плотном графике найдет окошко специально, чтобы встретиться с новосибирцами, провести цикл встреч. Сегодня такой план уже составляется», - сообщил глава муниципалитета в четверг, 11 мая, в ходе онлайн-встречи с журналистами.

Приглашение принять участие в торжествах направлено и еще одному знаменитому новосибирцу, скрипачу Вадиму Репину. Но пока неясно, позволит ли рабочий график музыканту приехать в город, добавил Анатолий Локоть.

Напомним, Анне Кикиной и Вадиму Репину, вместе с еще семью известными горожанами, предложено присвоить звание «Почетный житель города».

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