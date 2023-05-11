Не снимать шкуры: в Чистоозерном районе ввели карантин по бешенству

На период ограничительных мероприятий запрещено снимать шкуры с убитых животных, их перемещение за пределы района и лечение. Также запрещается посещение района посторонними лицами и ввоз восприимчивых к бешенству животных. Кроме того, под запретом находятся ярмарки.