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Не снимать шкуры: в Чистоозерном районе ввели карантин по бешенству

11 мая 2023, 07:06
Фото: 1MI
На время карантина запрещен убой животных

В Новосибирской области ввели карантин по бешенству

В Чистоозерном районе ввели карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.
«Установить с 12.05.2023 по 10.07.2023 на территории села Ишимская 
Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области 
ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству», - указано в документе.

На период ограничительных мероприятий запрещено снимать шкуры с убитых животных, их перемещение за пределы района и лечение. Также запрещается посещение района посторонними лицами и ввоз восприимчивых к бешенству животных. Кроме того, под запретом находятся ярмарки.

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#Происшествия#Новосибирская область#Андрей Травников#Александр Ляхов#Бешенство#Карантин
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