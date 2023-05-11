Не снимать шкуры: в Чистоозерном районе ввели карантин по бешенству

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
«Установить с 12.05.2023 по 10.07.2023 на территории села Ишимская
Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области
ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству», - указано в документе.
На период ограничительных мероприятий запрещено снимать шкуры с убитых животных, их перемещение за пределы района и лечение. Также запрещается посещение района посторонними лицами и ввоз восприимчивых к бешенству животных. Кроме того, под запретом находятся ярмарки.