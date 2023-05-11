Под Новосибирском грибник собрал целое ведро сморчков

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:39
Первый улов сморчков мужчине удалось собрать несколько дней назад, когда в регионе стояла жара. Он нашел урожайную полянку в лесу под Искитимом.
«Поляну сморчков нашли там, где в прошлом году ее не было. Собрал крупные шапочки – вышло на целое ведро. Не сказал бы, что грибов много, но они есть и «поохотиться» можно», - рассказал Сергей.
Новосибирец уже запланировал несколько сморчков замариновать, часть пожарить или добавить в суп. В скором времени он хочет снова поехать в лес на разведку новых грибных мест.