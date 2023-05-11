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Под Новосибирском грибник собрал целое ведро сморчков

11 мая 2023, 03:37
Фото: Сергей Григорьев
Сморчки насобирал в лесу новосибирец
Любители грибной охоты начали собирать первые сморчки в лесах Новосибирской области. Один из грибников Сергей Григорьев сумел наполнить ими целую корзину в Искитимском районе.

Первый улов сморчков мужчине удалось собрать несколько дней назад, когда в регионе стояла жара. Он нашел урожайную полянку в лесу под Искитимом.

«Поляну сморчков нашли там, где в прошлом году ее не было. Собрал крупные шапочки – вышло на целое ведро. Не сказал бы, что грибов много, но они есть и «поохотиться» можно», - рассказал Сергей.

Новосибирец уже запланировал несколько сморчков замариновать, часть пожарить или добавить в суп. В скором времени он хочет снова поехать в лес на разведку новых грибных мест.

 

#Алина Шефер#Грибы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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