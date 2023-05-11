Болеют даже подростки: случаи сифилиса растут в Новосибирской области - симптомы

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:32
Главный дерматовенеролог области Виктория Онипченко пояснила, что заболеть сифилисом может любой человек в любом возрасте - от 15 до 70 лет. Его можно заподозрить по ряду признаков.
«На первом этапе заболевания появляются шанкры на половых органах и воспаление паховых лимфоузлов, на втором этапе появляется сыпь на теле и воспаление слизистых, на третьем -болезнь переходит в скрытую форму, но все еще является заразной. Одним из основных путей передачи сифилиса является незащищенный секс».
По словам врача, профилактика состоит в использовании презервативов, проверке вашего партнера на наличие заражений и регулярных медицинских осмотрах не реже, чем раз в год. Если вовремя выявить и вылечить сифилис, он может в будущем никак не сказаться на здоровье.