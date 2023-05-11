Болеют даже подростки: случаи сифилиса растут в Новосибирской области - симптомы

По словам врача, профилактика состоит в использовании презервативов, проверке вашего партнера на наличие заражений и регулярных медицинских осмотрах не реже, чем раз в год. Если вовремя выявить и вылечить сифилис, он может в будущем никак не сказаться на здоровье.