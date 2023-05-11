В Новосибирске похолодает ниже 0 градусов на грядущих выходных

По информации Западно-Сибирского УГМС, в четверг, 11 мая, ожидается небольшой дождь и температура от +14 до +16°C днём, а также +2... +4 ночью при порывах ветра до 7 м/с. Пятница, 12 мая, принесёт местами небольшой дождь и изменение температуры от +4 до +6°C ночью. В течение дня возможен рост от +13 до +15 градусов с порывами ветра до 10 м/с.