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Published Сегодня, 03:02

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Updated Сегодня, 03:04

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В Новосибирске похолодает ниже 0 градусов на грядущих выходных

11 мая 2023, 03:02
Фото: 1MI
Погода на выходных в Новосибирске будет пасмурная
Согласно прогнозу синоптиков, в Новосибирске 13 и 14 мая будет прохладно. Температура воздуха может снизиться до 0°C и ниже.

По информации Западно-Сибирского УГМС, в четверг, 11 мая, ожидается небольшой дождь и температура от +14 до +16°C днём, а также +2... +4 ночью при порывах ветра до 7 м/с. Пятница, 12 мая, принесёт местами небольшой дождь и изменение температуры от +4 до +6°C ночью. В течение дня возможен рост от +13 до +15 градусов с порывами ветра до 10 м/с.

В субботу, 13 мая, днём тепло не превысит +11... +13, а температура ночью снизится до 0... +2. Ветер при этом будет восточный и достигнет 9 м/с.

По данным Gismeteo, в воскресенье, 14 мая, утром похолодает до +2 по Цельсию, а днем воздух прогреется до +13. Скорость ветра достигнет 9 м/с.

Теплеть снова в регионе начнет лишь в середине следующей недели. Но летней жары, как гласят сервисы погоды, ждать тоже не стоит – столбики термометра будут показывать +16…+19°C, начнутся затяжные дожди.

#Алина Шефер#Погода в выходные#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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