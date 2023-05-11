Жители микрорайона «Телецентр» в Ленинском районе Новосибирска начали сбор подписей под обращением в мэрию с просьбой отозвать разрешение на строительство на площадке перед школой № 94 и улицей Серафимовича и восстановить существовавшую там зеленую зону. В апреле этого года строительная компания вырубила росшие там тополя, клены, ранетки и кусты сирени, поставила забор и начала копать котлован, сообщил редакции местный житель Андрей Полянский.