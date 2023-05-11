Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Жители микрорайона «Телецентр» в Ленинском районе Новосибирска начали сбор подписей под обращением в мэрию с просьбой отозвать разрешение на строительство на площадке перед школой № 94 и улицей Серафимовича и восстановить существовавшую там зеленую зону. В апреле этого года строительная компания вырубила росшие там тополя, клены, ранетки и кусты сирени, поставила забор и начала копать котлован, сообщил редакции местный житель Андрей Полянский.
«Хотят втиснуть очередную высотку, не оставив никакого места для прогулок. Хотя на этом участке уже стоит 9-этажный долгострой, который, похоже, никто не собирается достраивать», - подчеркнул активист. В районной администрации в ответ на жалобу жителей заявили, что «сквер не был зарегистрирован».
Еще в 2019 году жители микрорайона собрали более 100 подписей под обращением к депутату горсовета Новосибирска Дмитрию Червову (это его округ) с просьбой облагородить существующую зеленую зону. Депутат поддержал людей и адресовал просьбу начальнику городского департамента строительства Алексею Кондратьеву.
«На территории микрорайона «Телецентр» практически нет прогулочных зеленых зон. Данная территория находится в непосредственной близости от МБОУ СОШ № 94. И если на земельных участках провести благоустройство высадкой новых деревьев, с установкой детских игровых и спортивных форм, то это благотворно повлияет на социальную ситуацию в микрорайоне «Телецентр», - говорилось в обращении депутата.
Масштабного благоустройства власти делать не стали, но, по словам Андрея Полянского, районная администрация периодически убирала мусор, снесла остатки сгоревшего барака и разобрала стоявший забор. Местные жители своими силами высадили кустарники.
Однако в январе 2023 года мэрия выдала разрешение на строительство на этом месте жилого комплекса переменной (15-19 этажей) этажности. Разрешение выдано компании ООО «Специализированный застройщик «Формула комфорта».
В ответе мэрии, подписанном Алексеем Кодратьевым, сказано, что в соответствии с Генпланом города, спорный земельный участок относится к функциональной зоне многоэтажной застройки.
Согласно данным системы СПАРК, ООО «СЗ «Формула комфорта» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей зарегистрировано недавно, в мае 2022 года. 40% компании принадлежит Ольге Васильевне Кулиджанян, однофамилице владельца стройфирмы «Строй-Арт» Арсена Кулиджаняна, который, в свою очередь, является сыном известного предпринимателя Коли Кулиджаняна, владельца компании «Перлит-строй», одного из самых крупных подрядчиков в сфере дорожного строительства в регионе.
Еще 30% «Формулы комфорта» принадлежит Людмиле Ивановне Сорокиной, полной тезке супруге экс-советника губернатора Новосибирской области по спорту Александра Солодкина-старшего. В 2015 году 2015 года Новосибирский облсуд приговорил Солодкина-старшего к шести годам колонии и штрафу в 1,2 млн рублей за участие в деятельности организованного преступного сообщества "Труновские".
Оставшиеся 30% компании принадлежат Александру Суркову.