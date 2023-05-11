В Новосибирске зацвел миндаль в первой половине мая

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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«В нашем климате хорошо цветет степной миндаль. На кустарниках сейчас раскрываются бутоны, появляются розоватые цветки. Процесс начался точно в срок – это примерно в начале мая, если на улице держится несколько дней тепло», - рассказал эксперт.
Садовод отметил, что миндаль в некоторых регионах с жарким климатом может расцвести еще раньше - в марте. Урожай собирают тогда уже в июне.
Собранные в своем саду миндальные косточки сибиряки используют для изготовления масла. Также добавляют скорлупу в качестве ароматизатора в настойки, коньяки.