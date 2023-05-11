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В Новосибирске зацвел миндаль в первой половине мая

11 мая 2023, 02:48
Фото: Википедия
Миндаль зацвел в садах Новосибирска
Кусты миндаля зацвели на дачных участках жителей Новосибирска в мае. Сибирский садовод Лев Яковлев пояснил Atas.info, что цветение началось вовремя и продлится оно около 10 дней.
«В нашем климате хорошо цветет степной миндаль. На кустарниках сейчас раскрываются бутоны, появляются розоватые цветки. Процесс начался точно в срок – это примерно в начале мая, если на улице держится несколько дней тепло», - рассказал эксперт.

Садовод отметил, что миндаль в некоторых регионах с жарким климатом может расцвести еще раньше - в марте. Урожай собирают тогда уже в июне.

Собранные в своем саду миндальные косточки сибиряки используют для изготовления масла. Также добавляют скорлупу в качестве ароматизатора в настойки, коньяки.

#Алина Шефер#Растения#Садоводы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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