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Военные сборы для запасников 2023 начались – кого призовут из Новосибирска

11 мая 2023, 01:25
Фото: 1MI
Президент подписал указ о военных сборах в 10 мая
Владимир Путин, Президент Российской Федерации, подписал указ о военных сборах россиян, пребывающих в запасе, в 2023 году, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ о военных сборах в 2023 году

Указ о военных сборах выпускается ежегодно. Из Указа от 10 мая 2023 года следует, что граждане РФ, в том числе и из Новосибирской области, находящиеся в запасе, будут призываться на военные сборы в Вооруженные силы, войска национальной гвардии, органы государственной охраны и органы федеральной службы безопасности.

В следующем пункте правительству и региональным властям было поручено обеспечить военные сборы. Два пункта из четырех остались засекреченными. Не исключается, что в них указывается количество человек, которых призовут на сборы и список тех, кого не призовут по каким-либо причинам.

 

Кого не могут призвать на военные сборы в 2023 году и зачем призывают запасников

По данным из Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», призвать не могут женщин, детей, студентов, отцов трех и более детей и других – список довольно широк.

Каждый год проводится плановое мероприятие по отправке запасных военнослужащих на сборы, которые помогают улучшить боевую подготовку резервистов. Повестки о призыве могут приходить раз в три года, а продолжительность сборов для них не должна превышать двух месяцев.

Резервисты могут провести на службе не более 12 месяцев. В среднем, люди из запаса призываются на службу один раз в год. Служащие правоохранительных органов, пожарные, сотрудники таможни и граждане с бронью, работающие в органах государственной власти, освобождаются от сборов.

Стоит отметить, что в 2022 году был принят указ о частичной мобилизации в России, и он все еще продолжает действовать. 

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