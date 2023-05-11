Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
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Updated Сегодня, 01:38
Указ о военных сборах выпускается ежегодно. Из Указа от 10 мая 2023 года следует, что граждане РФ, в том числе и из Новосибирской области, находящиеся в запасе, будут призываться на военные сборы в Вооруженные силы, войска национальной гвардии, органы государственной охраны и органы федеральной службы безопасности.
В следующем пункте правительству и региональным властям было поручено обеспечить военные сборы. Два пункта из четырех остались засекреченными. Не исключается, что в них указывается количество человек, которых призовут на сборы и список тех, кого не призовут по каким-либо причинам.
По данным из Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», призвать не могут женщин, детей, студентов, отцов трех и более детей и других – список довольно широк.
Каждый год проводится плановое мероприятие по отправке запасных военнослужащих на сборы, которые помогают улучшить боевую подготовку резервистов. Повестки о призыве могут приходить раз в три года, а продолжительность сборов для них не должна превышать двух месяцев.
Резервисты могут провести на службе не более 12 месяцев. В среднем, люди из запаса призываются на службу один раз в год. Служащие правоохранительных органов, пожарные, сотрудники таможни и граждане с бронью, работающие в органах государственной власти, освобождаются от сборов.
Стоит отметить, что в 2022 году был принят указ о частичной мобилизации в России, и он все еще продолжает действовать.