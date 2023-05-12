Бастующий 3-й «А» класс гимназии № 10 в Новосибирске станет 4-м «Д» с 1 сентября

С первого сентября учащихся в 10-й гимназии в Новосибирске переведут из 3 «А» в 4 «Д». Третьеклассники бастовали с 17 апреля и требовали, чтобы их перевели в другой класс.