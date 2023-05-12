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Родителям учеников третьего класса гимназии №10 в Новосибирске удалось добиться выполнения их требований после забастовки, начавшейся 17 апреля.
Департамент образования мэрии города принял решение об открытии 4 «Д» класса в следующем учебном году, сообщает VN. ru. Дети и их родители требовали, чтобы они не учились с одноклассницей, с матерью которой произошел конфликт.
Работа гимназии находится на контроле у департамента образования. В гимназии также был назначен новый директор – преподаватель Ольга Голик, о чем стало известно 11 мая.
Отметим, что забастовка была вызвана конфликтом одной из скандальных мамочек и классного руководителя, и в итоге предыдущий директор учебного заведения даже была вынуждена покинуть свой пост.