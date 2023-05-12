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В гимназии №10 для бастующих третьеклассников в Новосибирске создадут отдельный класс

12 мая 2023, 05:50
Фото: 1MI
В мэрии приняли решение открыть новый класс, как и требовали родители

Бастующий 3-й «А» класс гимназии № 10 в Новосибирске станет 4-м «Д» с 1 сентября

С первого сентября учащихся в 10-й гимназии в Новосибирске переведут из 3 «А» в 4 «Д». Третьеклассники бастовали с 17 апреля и требовали, чтобы их перевели в другой класс.

Родителям учеников третьего класса гимназии №10 в Новосибирске удалось добиться выполнения их требований после забастовки, начавшейся 17 апреля.

Департамент образования мэрии города принял решение об открытии 4 «Д» класса в следующем учебном году, сообщает VN. ru. Дети и их родители требовали, чтобы они не учились с одноклассницей, с матерью которой произошел конфликт. 

Работа гимназии находится на контроле у департамента образования. В гимназии также был назначен новый директор – преподаватель Ольга Голик, о чем стало известно 11 мая.

Отметим, что забастовка была вызвана конфликтом одной из скандальных мамочек и классного руководителя, и в итоге предыдущий директор учебного заведения даже была вынуждена покинуть свой пост. 

Директор сменился в гимназии № 10 в Новосибирске после забастовки третьеклассников
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#Эмилия Губарева#Дети#Школа#Общество#Образование#Забастовка детей в 10-й гимназии#Новосибирск
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