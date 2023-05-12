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«Чуть удар не хватил»: отрубленную голову коня выкинули из окна дома в Новосибирске

12 мая 2023, 03:58
Фото: 1MI
Голову коня выкинули из окна дома в Новосибирске

В Новосибирске из окна многоэтажки на Романтиков выбросили голову коня

Голову коня выбросили из окна жилого дома на улице Романтиков в ЖК «Дивногорский» в Новосибирске. Соседи пытаются выяснить, кто и для каких целей это сделал.

Инцидент произошел вечером накануне, 11 мая. На глазах местной детворы и их родителей из окна многоэтажки на землю полетела отрубленная голова коня.

«Все произошло мгновенно, и мы даже не поняли, откуда точно полетела эта голова. Она лежала между двумя домами. Меня чуть удар не хватил. Вот кто до такого додумался. И откуда, интересно, у наших жильцов конь дома», - рассказали Atas.info местные жители.

 

Фото: предоставили местные жители

Сейчас новосибирцы пытаются найти хулиганов и выяснить мотивы их поступка. А тем временем, в соцсетях над этой ситуацией шутят, предполагают, что конскую голову выкинули на съедение бродячим псам.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Кони#Животные
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