«Чуть удар не хватил»: отрубленную голову коня выкинули из окна дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Инцидент произошел вечером накануне, 11 мая. На глазах местной детворы и их родителей из окна многоэтажки на землю полетела отрубленная голова коня.
«Все произошло мгновенно, и мы даже не поняли, откуда точно полетела эта голова. Она лежала между двумя домами. Меня чуть удар не хватил. Вот кто до такого додумался. И откуда, интересно, у наших жильцов конь дома», - рассказали Atas.info местные жители.
Сейчас новосибирцы пытаются найти хулиганов и выяснить мотивы их поступка. А тем временем, в соцсетях над этой ситуацией шутят, предполагают, что конскую голову выкинули на съедение бродячим псам.