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Фейк или злой умысел: что известно про раздачу саженцев кедров в Новосибирске

12 мая 2023, 06:26
Фото: Изображение от pvproductions на Freepik
Сообщение о выдаче саженцев фейковое, но кедры действительно будут выдавать

В Новосибирске вирусная рассылка о раздаче саженцев кедров: фейк или провокация?

По домовым чатам в Новосибирске распространяются сообщения о бесплатной раздаче саженцев кедров в саду Кирова. Со ссылкой на одного из депутатов горсовета приглашают приходить всех желающих. Сам депутат об этом тоже узнал из сообщений в мессенджерах

«Все желающие посадить на своих участках, дачах, дачах друзей и родственников сибирский кедр, можно забрать саженцы в любом количестве на площадке в саду Кирова после 16.00. Бесплатно!!!!! Акция организована Бурмистровым Александром. Просьба распространить по друзьям, знакомым и не забыть про себя взять много саженцев!!!!», - такое сообщение вчера и сегодня, 12 мая, пересылают по многочисленным домовым и районным чатам в различных мессенджерах.

Люди реагируют по-разному: кто-то начинает пересылать информацию дальше, а кто-то, вооружившись конспирологическими теориями, начинает подозревать, что неспроста сотни горожан намерены собрать в одном месте, предлагает держаться подальше от сада Кирова после 16 часов и ни в коем случае не верить этому сообщению. Тем более, учитывая вирусный характер его распространения. 

И действительно, депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров не имеет никакого отношения к информации о выдаче саженцев в саду Кирова. Но он подтвердил, что акция «Кедр в каждый в дом» каждый год традиционно проходит на его округе, и жители могут бесплатно взять саженцы для озеленения своих дворов.

«Я как раз был в питомнике, в Красноярском крае, где мы грузили саженцы, когда мне начали пересылать эту информацию, про сад Кирова, и звонить десятки людей. Честно сказать, я был в шоке. Я не знаю, кто и зачем разместил это объявление и массированно рассылает его по городу. Мы собирались, как обычно, раздавать кедры при помощи советов домов, во дворах. Но раз такое произошло, я намерен  поехать в сад Кирова и выдавать саженцы там. Я понимаю, что многие приедут туда, увидев эту информацию», - рассказал Александр Бурмистров корреспонденту Atas.info.

По словам Бурмистрова, в питомнике ему пришлось дополнительно загрузить три тысячи саженцев, в дополнение пяти тысячам, что планировалось привезти ранее. Депутат опровергает предположения, что подобная рассылка была вирусной рекламой акции.  

 

 

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