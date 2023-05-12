«Все желающие посадить на своих участках, дачах, дачах друзей и родственников сибирский кедр, можно забрать саженцы в любом количестве на площадке в саду Кирова после 16.00. Бесплатно!!!!! Акция организована Бурмистровым Александром. Просьба распространить по друзьям, знакомым и не забыть про себя взять много саженцев!!!!», - такое сообщение вчера и сегодня, 12 мая, пересылают по многочисленным домовым и районным чатам в различных мессенджерах.