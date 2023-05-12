Густой туман накрыл Новосибирск утром 12 мая — ФОТО

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
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Туман накрыл город с самого утра и значительно снизил видимость на дорогах. Жители города сообщили, что не могут ничего разглядеть на улицах из-за плотного тумана, который только недавно начал рассеиваться.
Синоптики предупреждали жителей о тумане заранее. Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в городе ожидается переменная облачность с большей частью дня без осадков. Дневная температура воздуха составит всего +13 градусов.
Несмотря на то, что туман стал рассеиваться, жители города все еще должны быть предельно осторожны при движении на улицах и дорогах, чтобы избежать потенциальных аварий.
Напомним, ранее мы публиковали прогноз погоды на весь май 2023 года. Сильных холодов больше не будет.