«Коркой отходят болячки»: новосибирцы запаниковали из-за «турецкой ветрянки»

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В одном из местных пабликов во «ВКонтакте» появилась информация о том, что по Искитиму якобы гуляет заразная болезнь — «турецкая ветрянка». Заявила о ней и напугала жителей некая любознательная сибирячка.
«Какие-то …. съездили в Турцию и привезли ее к нам. Наш внук ее поймал в детском саду, потом ей заразил своего папу. С этого же сада ее принесла маленькая внучка, сама болела очень тяжело и заразила сестру. Это кошмар!!! Ведь если любители отдыха, мотаются, собирают всю заразу, так должен же быть какой-то карантин!!! Почему за этим не следят? Болезнь тяжелая, температура под 40, 2-3 дня, сначала высыпания на теле мелкие, затем они превращаются в сплошные болячки, прямо коркой все берётся. У детей это локти, колени, ноги и рот. А у взрослых полностью ступни ног и ладони и пальцы. Это же ужас!!! Это такая зараза!», — написала в соцсетях жительница Искитима.
Новосибирцы очень активно начали обсуждать «турецкую ветрянку» в Сети. Некоторые даже додумались ее «загуглить» и так выяснили жуткие подробности о последствиях болезни. Люди стали паниковать и даже искать признаки заболевания у себя на теле.
«Сын мой в детстве болел ей и сильно, весь зелёный был, а эту тоже поймал от сынуль своего. У них в саду в Теремке, много детей заболело и сильно. У внука ещё не прошло, а уже болеет с 16 апреля», — рассказывает другая жительница Искитима.
В вот в Минздраве региона о «турецкой ветрянке» даже не слышали.
«Турецкой ветрянки в Искитиме нет. Такого заболевания в принципе не существует», — сообщили Atas.info в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
Напомним, с прошлого года в Новосибирской области росла заболеваемость корью.