«Коркой отходят болячки»: новосибирцы запаниковали из-за «турецкой ветрянки»

Новосибирцы очень активно начали обсуждать «турецкую ветрянку» в Сети. Некоторые даже додумались ее «загуглить» и так выяснили жуткие подробности о последствиях болезни. Люди стали паниковать и даже искать признаки заболевания у себя на теле.