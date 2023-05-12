atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Изображение материала

«Коркой отходят болячки»: новосибирцы запаниковали из-за «турецкой ветрянки»

12 мая 2023, 07:59
Фото: atas.info
Искитимцы заявили о вспышке «турецкой ветрянки»

Вспышку «турецкой ветрянки» в Искитиме опровергли в Минздраве НСО

Жители города Искитима в Новосибирской области устроили панику в соцсетях из-за вспышки «турецкой ветрянки». Это заболевание опровергли в Минздраве региона.

В одном из местных пабликов во «ВКонтакте» появилась информация о том, что по Искитиму якобы гуляет заразная болезнь — «турецкая ветрянка». Заявила о ней и напугала жителей некая любознательная сибирячка.

«Какие-то …. съездили в Турцию и привезли ее к нам. Наш внук ее поймал в детском саду, потом ей заразил своего папу. С этого же сада ее принесла маленькая внучка, сама болела очень тяжело и заразила сестру. Это кошмар!!! Ведь если любители отдыха, мотаются, собирают всю заразу, так должен же быть какой-то карантин!!! Почему за этим не следят? Болезнь тяжелая, температура под 40, 2-3 дня, сначала высыпания на теле мелкие, затем они превращаются в сплошные болячки, прямо коркой все берётся. У детей это локти, колени, ноги и рот. А у взрослых полностью ступни ног и ладони и пальцы. Это же ужас!!! Это такая зараза!», — написала в соцсетях жительница Искитима.

Новосибирцы очень активно начали обсуждать «турецкую ветрянку» в Сети. Некоторые даже додумались ее «загуглить» и так выяснили жуткие подробности о последствиях болезни. Люди стали паниковать и даже искать признаки заболевания у себя на теле.

«Сын мой в детстве болел ей и сильно, весь зелёный был, а эту тоже поймал от сынуль своего. У них в саду в Теремке, много детей заболело и сильно. У внука ещё не прошло, а уже болеет с 16 апреля», — рассказывает другая жительница Искитима.

В вот в Минздраве региона о «турецкой ветрянке» даже не слышали.

«Турецкой ветрянки в Искитиме нет. Такого заболевания в принципе не существует», — сообщили Atas.info в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
В Новосибирске медики не подтвердили заболевание корью студентки НГУ
Узнать подробнее

Напомним, с прошлого года в Новосибирской области росла заболеваемость корью. 

Читайте также:
Массовая вакцинация от кори началась в Новосибирской области: чем опасна корьЖителям Новосибирска «рассекретили» больных корью соседей - им это не понравилось
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим
Подпишитесь
Чем грозит неявка на военные сборы, объяснили новосибирские юристы
Вчера, 06:14
График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
10 мая 07:38
Фейк или злой умысел: что известно про раздачу саженцев кедров в Новосибирске
Сегодня, 06:26
В гимназии №10 для бастующих третьеклассников в Новосибирске создадут отдельный класс
Сегодня, 05:50
Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта
Сегодня, 04:59
Где находятся камеры, фиксирующие непристегнутый ремень в машине в Новосибирске
Вчера, 05:33