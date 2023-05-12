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Пенсионерка оставила гневную записку на могиле родителей Путина в Санкт-Петербурге

12 мая 2023, 05:17
Фото: 1MI
Пенсионерка раскритиковала президента в записке и оставила ее на могиле родителей Путина
Суд в Санкт-Петербурге приговорил пенсионерку к двум годам условно за надругательство над местом захоронения родителей Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Приговор был вынесен на основании того факта, что прошлым октябрем женщина оставила записку с критикой действий главы государства на могиле его родителей на Серафимовском кладбище. Об этом сообщают «Новые Известия», ссылаясь на «Фонтанку».

Гособвинение запросило для обвиняемой условный срок в три года, учитывая ее пожилой возраст и раскаяние в содеянном перед судом.

Пенсионерка частично признала свою вину, заявив на суде, что она оставила записку на могиле, так как боялась ядерную угрозу. Женщина не согласилась с обвинением в политической ненависти, добавив, что не увлекается политикой и никогда не участвовала в митингах.

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#Эмилия Губарева#Владимир Путин#Пенсионеры#Суд#Президент#Критика#Общество#Россия#Санкт-Петербург
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