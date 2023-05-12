Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Приговор был вынесен на основании того факта, что прошлым октябрем женщина оставила записку с критикой действий главы государства на могиле его родителей на Серафимовском кладбище. Об этом сообщают «Новые Известия», ссылаясь на «Фонтанку».
Гособвинение запросило для обвиняемой условный срок в три года, учитывая ее пожилой возраст и раскаяние в содеянном перед судом.
Пенсионерка частично признала свою вину, заявив на суде, что она оставила записку на могиле, так как боялась ядерную угрозу. Женщина не согласилась с обвинением в политической ненависти, добавив, что не увлекается политикой и никогда не участвовала в митингах.