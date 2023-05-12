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Под Новосибирском сгорело поле камышей недалеко от домов

12 мая 2023, 03:33
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
Пожар в поле в селе Полойка
Поле камышей загорелось в селе Полойка Новосибирской области вечером 11 мая. Местные жители переживали, что огонь подберется к их домам.

Сибиряки поделились видео с места пожара в соцсетях. На кадрах видно, что в нескольких метрах от зданий горит поле. Участок накрыло густым дымом.

«Горело поле камышей. Угрозы населенному пункту не было. На месте работали представители местной администрации для ликвидации пожара», - уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС региона Павел Винаков.

 

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Напомним, крупный пожар произошел на днях в деревне Новощербаки под Новосибирском. Сгорели до тла несколько домов.

#Алина Шефер#Пожар#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия#Видео
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