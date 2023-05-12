Под Новосибирском сгорело поле камышей недалеко от домов

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Сибиряки поделились видео с места пожара в соцсетях. На кадрах видно, что в нескольких метрах от зданий горит поле. Участок накрыло густым дымом.
«Горело поле камышей. Угрозы населенному пункту не было. На месте работали представители местной администрации для ликвидации пожара», - уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС региона Павел Винаков.
Напомним, крупный пожар произошел на днях в деревне Новощербаки под Новосибирском. Сгорели до тла несколько домов.