В 2023 году для учеников 9-х и 11-х классов запланированы традиционные «последние звонки» в очном формате 18, 19 или 20 мая (четверг, пятница или суббота), а проведение «выпускных» для каждой школы в регионах России предложено на 23 или 24 июня (пятница или суббота), хотя точную дату выберут в каждом образовательном учреждении отдельно.