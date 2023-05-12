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Расписание ЕГЭ и ОГЭ 2023: школы Новосибирска готовятся к последнему звонку

12 мая 2023, 06:18
Фото: Сайт Правительства НСО
Последний звонок на носу у школьников

В Новосибирской области стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году

В Новосибирске опубликовали даты проведения выпускных экзаменов ЕГЭ для 11-х классов и ОГЭ для 9-х классов. Экзамены состоятся в мае и июне 2023 года, а общую информацию о расписании можно найти на сайте Министерства образования Новосибирской области.

В 2023 году для учеников 9-х и 11-х классов запланированы традиционные «последние звонки» в очном формате 18, 19 или 20 мая (четверг, пятница или суббота), а проведение «выпускных» для каждой школы в регионах России предложено на 23 или 24 июня (пятница или суббота), хотя точную дату выберут в каждом образовательном учреждении отдельно.

В Новосибирске опубликовали подробное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год. Основной период экзаменов для 11-классников начнется с 26 мая по 1 июля, а дополнительный период — с 6 по 19 сентября.

Экзамены по различным предметам будут проходить в дни 26 мая, 29 мая, 1 июня, 5 июня, 8 июня, 13 июня, 16–17 июня, 19–20 июня.

В отношении девятиклассников, досрочная сдача ОГЭ запланирована на период с 21 апреля по 16 мая, основной поток — с 24 мая по 1 июля, а дополнительные дни — с 4 по 23 сентября.

ЕГЭЕГЭ
ОГЭОГЭ
ЕГЭ

Отметим, что школьники старших классов в Чите могут зарабатывать деньги легально на лето, занимаясь благоустройством своей школы. Организуются «трудовые бригады», задачей которых является помощь в благоустройстве — сажание цветов, покраска заборов и потолков. Как объяснили корреспонденты РТК «Забайкалье», доход учеников не оглашается.

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