Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
В 2023 году для учеников 9-х и 11-х классов запланированы традиционные «последние звонки» в очном формате 18, 19 или 20 мая (четверг, пятница или суббота), а проведение «выпускных» для каждой школы в регионах России предложено на 23 или 24 июня (пятница или суббота), хотя точную дату выберут в каждом образовательном учреждении отдельно.
В Новосибирске опубликовали подробное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год. Основной период экзаменов для 11-классников начнется с 26 мая по 1 июля, а дополнительный период — с 6 по 19 сентября.
Экзамены по различным предметам будут проходить в дни 26 мая, 29 мая, 1 июня, 5 июня, 8 июня, 13 июня, 16–17 июня, 19–20 июня.
В отношении девятиклассников, досрочная сдача ОГЭ запланирована на период с 21 апреля по 16 мая, основной поток — с 24 мая по 1 июля, а дополнительные дни — с 4 по 23 сентября.
Отметим, что школьники старших классов в Чите могут зарабатывать деньги легально на лето, занимаясь благоустройством своей школы. Организуются «трудовые бригады», задачей которых является помощь в благоустройстве — сажание цветов, покраска заборов и потолков. Как объяснили корреспонденты РТК «Забайкалье», доход учеников не оглашается.