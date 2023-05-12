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Россельхознадзор задержал партию черешни в Новосибирске: детали инцидента

12 мая 2023, 02:51
Фото: 1MI
Черешню проверяют на безопасность в Новосибирске

В Новосибирск начали завозить первые партии черешни из стран СНГ

Первые сезонные партии черешни из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Новосибирск в мае. Фрукты прошли проверку инспекторов территориального управления Россельхознадзора.

Продукция фитосанитарного риска была подвергнута обязательному контролю при поступлении на склады временного хранения в Новосибирске. Сейчас там находятся уже 128 тонн черешни.

В ведомстве отметили, что все поставки сопровождались конкретными документами, необходимыми в рамках законодательства. Безопасность черешни подтвердила фитосанитарная экспертиза.

Однако, были обнаружены и партии, которые не соответствовали стандартам безопасности. В частности, 6 мая инспекторы Россельхознадзора оформили возврат 15 тонн черешни из Узбекистана из-за отсутствия необходимых маркировок.

#Алина Шефер#Фрукты#Продукты#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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