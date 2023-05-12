Россельхознадзор задержал партию черешни в Новосибирске: детали инцидента

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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Продукция фитосанитарного риска была подвергнута обязательному контролю при поступлении на склады временного хранения в Новосибирске. Сейчас там находятся уже 128 тонн черешни.
В ведомстве отметили, что все поставки сопровождались конкретными документами, необходимыми в рамках законодательства. Безопасность черешни подтвердила фитосанитарная экспертиза.
Однако, были обнаружены и партии, которые не соответствовали стандартам безопасности. В частности, 6 мая инспекторы Россельхознадзора оформили возврат 15 тонн черешни из Узбекистана из-за отсутствия необходимых маркировок.