«Жалко, умрет»: в Татарске кот четыре дня не может слезть со столба

В Татарске кот четыре дня не может слезть со столба

Жители Татарска бьют тревогу из-за кота, умудрившегося залезть на столб ЛЭП. Бедное животное не может слезть обратно уже четыре дня и может погибнуть. Соответствующий пост был опубликован в паблике «Татарск-Online» социальной сети «ВКонтакте».