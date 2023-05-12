«Жалко, умрет»: в Татарске кот четыре дня не может слезть со столба

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
«Помогите, пожалуйста! Звонили в МЧС, но не реагируют. Жалко кота, умрет. Неужели все такие равнодушные к животным», - переживает подписчица.
Также женщина просит дать номер электриков, чтобы они помогли снять животное. При этом, домашний кот или бродячий, никто не знает.
Пост уже собрал множество комментариев. «Бедный кот, жалко», - сочувствует комментатор под ником Angelina Artemovna. «Электрикам звонить бесполезно, им нужен наряд», - ответила Ирина Федорова. «Только по телевидению мы видим, как у нас замечательно МЧС работает», - возмущается Наталья Шведова.
Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в ГУ МЧС по Новосибирской области. На момент написания материала официальных комментариев от ведомства не последовало.
Обновлено:
В МЧС сообщили, что инцидент находится вне их компетенции.
«У МЧС нет доступа к опорам ЛЭП. Необходимо обратиться в соответствующие службы для разрешения ситуации», - сообщил корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.