atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Изображение материала

«Жалко, умрет»: в Татарске кот четыре дня не может слезть со столба

12 мая 2023, 07:57
Фото: pxhere.com
Как животное очутилось на столбе,неизвестно

В Татарске кот четыре дня не может слезть со столба

Жители Татарска бьют тревогу из-за кота, умудрившегося залезть на столб ЛЭП. Бедное животное не может слезть обратно уже четыре дня и может погибнуть. Соответствующий пост был опубликован в паблике «Татарск-Online» социальной сети «ВКонтакте».
«Помогите, пожалуйста! Звонили в МЧС, но не реагируют. Жалко кота, умрет. Неужели все такие равнодушные к животным», - переживает подписчица.

Также женщина просит дать номер электриков, чтобы они помогли снять животное. При этом, домашний кот или бродячий, никто не знает.

Пост уже собрал множество комментариев. «Бедный кот, жалко», - сочувствует комментатор под ником Angelina Artemovna. «Электрикам звонить бесполезно, им нужен наряд», - ответила Ирина Федорова. «Только по телевидению мы видим, как у нас замечательно МЧС работает», - возмущается Наталья Шведова.

Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в ГУ МЧС по Новосибирской области. На момент написания материала официальных комментариев от ведомства не последовало.

Обновлено:
В МЧС сообщили, что инцидент находится вне их компетенции.

«У МЧС нет доступа к опорам ЛЭП. Необходимо обратиться в соответствующие службы для разрешения ситуации», - сообщил корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Спасатели спасли кота, застрявшего на карнизе балкона на 6 этаже дома в Новосибирске
Узнать подробнее
#Происшествия#Татарск#Александр Ляхов#Животные#Соцсети#Кот
Подпишитесь
Чем грозит неявка на военные сборы, объяснили новосибирские юристы
Вчера, 06:14
График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
10 мая 07:38
Фейк или злой умысел: что известно про раздачу саженцев кедров в Новосибирске
Сегодня, 06:26
В гимназии №10 для бастующих третьеклассников в Новосибирске создадут отдельный класс
Сегодня, 05:50
Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта
Сегодня, 04:59
Где находятся камеры, фиксирующие непристегнутый ремень в машине в Новосибирске
Вчера, 05:33