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Депутат Антонов из Новосибирска рассказал об информационной атаке на бойцов СВО

13 мая 2023, 06:08
Фото: 1MI
Ложная информация в тг-каналах негативно влияет на психологическое состояние бойцов
Ростислав Антонов, депутат горсовета Новосибирска, вернулся из поездки в зону СВО и сообщил об информационной атаке на бойцов в телеграм-каналах.

В ходе разговора со знакомыми бойцами он обнаружил, что сообщения о начале контрнаступления ВСУ являются ложными. Депутат осудил такие действия, особенно на патриотических ресурсах.

Народный избранник Антонов уверен, что паника, которая разгоняется в социальных сетях, влияет на эмоциональное состояние бойцов.

«Мы столкнулись с такой психологической атакой, которая, к тому же, была проведена на наших ресурсах, нашими блогерами. Это было достаточно неприятно. Противник атакует малыми группами: везде прощупывает нашу оборону», — отметил в разговоре с Сиб.фм Ростислав Антонов.

А вот общественник Алексей Носов, который пребывает на Родину из зоны СВО, рассказал на своей странице о проблеме с мышами, которые заползают к бойцам из-за холода в спальники.

«Вездесущим грызунам тоже холодно, и они заползают к тебе в спальник погреться. Соседство это может и не так беспокоило бы, если не знать, что они двухсотых в поле едят, перед тем как разделить с тобой ночлег», — рассказал Алексей Носов на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
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