Депутат Антонов из Новосибирска рассказал об информационной атаке на бойцов СВО

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В ходе разговора со знакомыми бойцами он обнаружил, что сообщения о начале контрнаступления ВСУ являются ложными. Депутат осудил такие действия, особенно на патриотических ресурсах.
Народный избранник Антонов уверен, что паника, которая разгоняется в социальных сетях, влияет на эмоциональное состояние бойцов.
«Мы столкнулись с такой психологической атакой, которая, к тому же, была проведена на наших ресурсах, нашими блогерами. Это было достаточно неприятно. Противник атакует малыми группами: везде прощупывает нашу оборону», — отметил в разговоре с Сиб.фм Ростислав Антонов.
А вот общественник Алексей Носов, который пребывает на Родину из зоны СВО, рассказал на своей странице о проблеме с мышами, которые заползают к бойцам из-за холода в спальники.
«Вездесущим грызунам тоже холодно, и они заползают к тебе в спальник погреться. Соседство это может и не так беспокоило бы, если не знать, что они двухсотых в поле едят, перед тем как разделить с тобой ночлег», — рассказал Алексей Носов на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».