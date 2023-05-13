Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 09:03
Скоро в школах Новосибирска и области прозвенят последние звонки и ученики 9-х и 11-х классов отправятся на экзамены. Это мероприятие проведут в очном формате 18, 19 или 20 мая.
Главным событием в жизни школы являются выпускные после экзаменов. Министерство просвещения рекомендует проводить праздник 25 июня. Однако выпускные события для каждой школы в России в текущем году могут состояться 23 или 24 июня, но дату выберут все образовательные учреждения самостоятельно.
Общегородский выпускной в Новосибирске в 2023 году пока не подтвержден, он не проводился несколько лет. С 2020 года школьные выпускные были запрещены или проходили в дистанционном формате из-за COVID-19. Однако в 2022 году выпускной уже прошел в очном формате.