Общегородский выпускной в Новосибирске в 2023 году пока не подтвержден, он не проводился несколько лет. С 2020 года школьные выпускные были запрещены или проходили в дистанционном формате из-за COVID-19. Однако в 2022 году выпускной уже прошел в очном формате.