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Когда пройдут выпускные в Новосибирске в 2023 году

13 мая 2023, 08:56
Фото: 1MI
Все мероприятия состоятся очно, так как ковидные ограничения сняты
Обычно выпускные в Новосибирске проходят в первый месяц лета, но точную дату может назначить каждое учебное заведение отдельно, а что рекомендует министерство просвещения?

Скоро в школах Новосибирска и области прозвенят последние звонки и ученики 9-х и 11-х классов отправятся на экзамены. Это мероприятие проведут в очном формате 18, 19 или 20 мая.

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Главным событием в жизни школы являются выпускные после экзаменов. Министерство просвещения рекомендует проводить праздник 25 июня. Однако выпускные события для каждой школы в России в текущем году могут состояться 23 или 24 июня, но дату выберут все образовательные учреждения самостоятельно.

Общегородский выпускной в Новосибирске в 2023 году пока не подтвержден, он не проводился несколько лет. С 2020 года школьные выпускные были запрещены или проходили в дистанционном формате из-за COVID-19. Однако в 2022 году выпускной уже прошел в очном формате.

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#Выпускной#Школа#Экзамены#Дети#Общество#Город#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Эмилия Губарева
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