Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
В Новосибирске пенсионеры обратили внимание на задержку выплаты пенсий за апрель, которая должна была поступить 11 мая. Из-за задержки многие из них не смогли купить необходимые лекарства и продукты.
По официальной информации отделения Социального фонда России в Новосибирске, деньги на выплаты были переведены в банк в указанный срок. В то же время, зачисление на счет пенсионера может занять какое-то время.
В контактном центре СФР рекомендуют обращаться к вашему банку за дополнительной информацией и объяснениями задержек при зачислении пенсии.