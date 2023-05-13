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Пенсионерам Новосибирска не выплатили пенсию за апрель вовремя — кто виноват?

13 мая 2023, 02:11
Фото: 1MI
Проблема связана с банком

Пенсионеры из Новосибирска не получили вовремя пенсию за апрель

В Новосибирске пенсионеры вовремя не получили свои пенсии за апрель, что говорит Социальный фонд?

В Новосибирске пенсионеры обратили внимание на задержку выплаты пенсий за апрель, которая должна была поступить 11 мая. Из-за задержки многие из них не смогли купить необходимые лекарства и продукты.

По официальной информации отделения Социального фонда России в Новосибирске, деньги на выплаты были переведены в банк в указанный срок. В то же время, зачисление на счет пенсионера может занять какое-то время.

В контактном центре СФР рекомендуют обращаться к вашему банку за дополнительной информацией и объяснениями задержек при зачислении пенсии.

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#Эмилия Губарева#Пенсия#Деньги#Общество#Город#Новосибирск
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