Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В Новосибирске не нашлось предприимчивых подрядчиков, желающих построить спортивный комплекс на улице Немировича-Данченко за 208 миллионов рублей.
Проведенные на сайте Госзакупок торги завершились без единой заявки на выполнение работ по строительству трехэтажного комплекса до 31 июля 2025 года.
В соответствии с проектом, первый этаж спорткомплекса будет предназначен для спортивных игр и акробатики, второй - для единоборств и силовой тренировки, а на третьем этаже будут находиться гимнастический зал и фитнес зал.
В документах отмечается, что первый конкурс был объявлен еще в 2020 году, но не получил подходящих заявок. Также в 2023 году проведенные торги были признаны несостоявшимися.