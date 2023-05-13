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Подрядчика для строительства спорткомплекса в Новосибирске так и не нашли

13 мая 2023, 05:10
Фото: 1MI
Поиски подрядчика начались с 2020 года

В Новосибирске не нашли желающих построить спорткомплекс на Немировича-Данченко

Подрядчиков для строительства нового спорткомплекса на Немировича-Данченко так и не нашлось в Новосибирске, о чем свидетельствуют данные госзакупок.

В Новосибирске не нашлось предприимчивых подрядчиков, желающих построить спортивный комплекс на улице Немировича-Данченко за 208 миллионов рублей.

Проведенные на сайте Госзакупок торги завершились без единой заявки на выполнение работ по строительству трехэтажного комплекса до 31 июля 2025 года.

В соответствии с проектом, первый этаж спорткомплекса будет предназначен для спортивных игр и акробатики, второй - для единоборств и силовой тренировки, а на третьем этаже будут находиться гимнастический зал и фитнес зал.

В документах отмечается, что первый конкурс был объявлен еще в 2020 году, но не получил подходящих заявок. Также в 2023 году проведенные торги были признаны несостоявшимися.

#Эмилия Губарева#Строительство#Подрядчик#Госзакупки#Общество#Город#Новосибирск
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