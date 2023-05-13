Шесть новых станций метро планируют построить в Новосибирске до 2030 года

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Как сообщает ТАСС пресс-центр муниципалитета, первой откроется станция «Спортивная» на Ленинской линии, за ней последуют «Площадь Станиславского» и «Троллейная».
Правобережной части города запланирована станция «Северная». На Дзержинской линии появятся станции «Гусинобродская» и «Молодёжная», а также новое электродепо «Волочаевское».
Стоимость продления Дзержинской линии до станции «Молодёжная», включая строительство депо, оценивается в 30 миллиардов рублей. Технико-экономическое обоснование уже выполнено, однако точная дата запуска неизвестна.
Последний раз новая станция была открыта в 2010 году — это была «Золотая нива». Открытие станции «Спортивная» должно было состояться осенью 2022 года, однако было отложено из-за технических сложностей.