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Шесть новых станций метро планируют построить в Новосибирске до 2030 года

13 мая 2023, 08:26
Фото: atas.info
Строить новые станции метро задумывают в Новосибирске

В Новосибирске власти планируют построить шесть новых станций метро до 2030 года

В Новосибирске до 2030 года планируют построить шесть новых станций метро, расширив Ленинскую и Дзержинскую линии.

Как сообщает ТАСС пресс-центр муниципалитета, первой откроется станция «Спортивная» на Ленинской линии, за ней последуют «Площадь Станиславского» и «Троллейная».

Правобережной части города запланирована станция «Северная». На Дзержинской линии появятся станции «Гусинобродская» и «Молодёжная», а также новое электродепо «Волочаевское».

Стоимость продления Дзержинской линии до станции «Молодёжная», включая строительство депо, оценивается в 30 миллиардов рублей. Технико-экономическое обоснование уже выполнено, однако точная дата запуска неизвестна.

Последний раз новая станция была открыта в 2010 году — это была «Золотая нива». Открытие станции «Спортивная» должно было состояться осенью 2022 года, однако было отложено из-за технических сложностей.

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#Эмилия Губарева#Метро#Новосибирское метро#Строительство#Транспорт#Город#Новосибирск
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