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В Санкт-Петербургском городском суде началось рассмотрение уголовного дела о государственной измене в отношении физика Анатолия Маслова из Новосибирска.
Дело было получено в суд 11 мая, а материалы содержат гриф «совершенно секретно». В июне прошлого года Маслова арестовали, однако подробности дела не разглашаются.
Известно, что ученый работал на должности главного научного сотрудника в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, а также преподавал в НГУ и НГТУ. Он находился под стражей в московском СИЗО «Лефортово».