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Совершенно секретно: что скрывается в деле о госизмене физика из Новосибирска

13 мая 2023, 01:47
Фото: 1MI
Ученый обвиняется в госизмене

Дело о госизмене физика Маслова из Новосибирска рассмотрят в суде

Начато рассмотрение дела физика из Новосибирска Анатолий Маслова, который обвиняется в госизмене.

В Санкт-Петербургском городском суде началось рассмотрение уголовного дела о государственной измене в отношении физика Анатолия Маслова из Новосибирска.

Дело было получено в суд 11 мая, а материалы содержат гриф «совершенно секретно». В июне прошлого года Маслова арестовали, однако подробности дела не разглашаются.

Известно, что ученый работал на должности главного научного сотрудника в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, а также преподавал в НГУ и НГТУ. Он находился под стражей в московском СИЗО «Лефортово».

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#Эмилия Губарева#Ученый#Суд#Дело#Уголовное дело#Общество#Город#Новосибирск
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