«Тиндер» уходит из России. Где новосибирцам знакомиться друг с другом?

Знакомиться в сети нужно осторожно. Расскажем о скрытом вымогательстве — собеседник втереться в доверие, общается с вами какое-то время, вам кажется, что это тот самый человек. А потом он внезапно просит деньги на экстренные нужды: попал в полицию, проблемы в семье и прочее. После того, как вы скинули ему деньги, человек пропадает, блокирует и удаляет страницу. Полиция советует пробивать фото в Интернете, например, через сервисы «Яндекса» или «Гугла», так как снимок может оказаться фейком.