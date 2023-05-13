«Тиндер» уходит из России. Где новосибирцам знакомиться друг с другом?

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Еще одно приложение для знакомств прекращает свою деятельность на территории России. До этого из магазинов приложений для iOS и Android пропало приложение Badoo, но стоит отметить, что блокировать российских пользователей разработчики не стали и им еще можно пользоваться тем, кто там был зарегистрирован. Tinder же несколько месяцев назад выдавал ошибку у пользователей: люди попросту не могли войти в приложение. А какие есть альтернативные варианты знакомств?
Любые приложения, которые выходят в поиске в магазинах приложений по запросу «знакомства». Технология одна: грузишь фото, определяешь желаемые параметры второй половинки и лайкаешь понравившихся мужчин или женщин.
Важно помнить, что это Интернет, и здесь во всю орудуют мошенники. Не загружайте или не отправляйте интимные фотографии (вас могут ими шантажировать), не разглашайте адреса в переписке, подробности личной жизни и прочее.
Не только паблик с мемами, но и сервис для знакомств, который работает в ВК и Telegram. Все просто: регистрируетесь через бота, заполняете анкету, лайкаете другие профили и если ваша симпатия взаимна, то вам приходит ссылка на собеседника.
Сотни, а может и тысячи пабликов для знакомств можно найти в Интернете – на любой вкус (от православных до понурых). Просто вбейте в поиск «Знакомства Новосибирск». Правила прописываются в самих сообществах.
Целых четыре агентства в Новосибирске удалось найти в сервисе 2ГИС. Эффективность гарантируют, но и ценник достаточно приличный.
Знакомиться в сети нужно осторожно. Расскажем о скрытом вымогательстве — собеседник втереться в доверие, общается с вами какое-то время, вам кажется, что это тот самый человек. А потом он внезапно просит деньги на экстренные нужды: попал в полицию, проблемы в семье и прочее. После того, как вы скинули ему деньги, человек пропадает, блокирует и удаляет страницу. Полиция советует пробивать фото в Интернете, например, через сервисы «Яндекса» или «Гугла», так как снимок может оказаться фейком.