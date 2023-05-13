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В 2023 году общепиту могут запретить открывать летние веранды в Новосибирске

13 мая 2023, 04:55
Фото: 1MI
Некоторым ресторанам запретили открывать летники

В Новосибирске общепиту могут запретить открывать летние веранды

В Новосибирске многие кафе и рестораны могут не открыть летние веранды в этом году из-за новых требований для общепита, которые распространяются на заведения, работающие в зданиях со статусом памятника.

Рестораторам предложили уменьшить ширину веранд до 1,5 метров, а количество посадочных мест нужно будет сократить в два раза, что экономически невыгодно.

Ряд заведений на площади Ленина и Красном проспекте уже получили отказы в открытии веранд.

Чтобы открыть летнюю веранду, бизнесменам необходимо предоставить разрешение от областной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.

В таких условиях многие предпочтут работать без уличного пространства, пишет infopro54. ru.

Летние веранды открыли рестораны в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Кафе#Бизнес#Общество#Город#Новосибирск
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