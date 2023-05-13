Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Рестораторам предложили уменьшить ширину веранд до 1,5 метров, а количество посадочных мест нужно будет сократить в два раза, что экономически невыгодно.
Ряд заведений на площади Ленина и Красном проспекте уже получили отказы в открытии веранд.
Чтобы открыть летнюю веранду, бизнесменам необходимо предоставить разрешение от областной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.
В таких условиях многие предпочтут работать без уличного пространства, пишет infopro54. ru.