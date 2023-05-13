Есть пострадавшие: страшное ДТП произошло в Новосибирске на улице Бородина

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
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Updated Сегодня, 03:23
12 мая 2023 года на улице Бородина в Кировском районе произошло ДТП, в котором участвовали автомобили Toyota и Ford. Водитель Toyota был без прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как уточнили в ГИБДД региона, пострадали водитель и пассажир автомобиля Ford, которые были доставлены в больницу с различными травмами. Дети, находившиеся в машине Ford, не пострадали. Водителю Toyota составили административный протокол.
Отметим, что на место происшествия вызывали полицейских и медиков, так как были пострадавшие. Машины заблокировали дорогу для трамваев. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях под постом в ВК-группе АСТ-54:
«Ford поварачивал, а в это время его догнал Аuris. С какой скоростью летел Аuris чтобы протолкать Ford и так раздолбать обе машины?»;
«Кто виноват? Проезжал мимо, жуть»;
«Как обычно 22 регион, без правил летят, как в чистом поле».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*